Минтруд заглянет в тень

Власти хотят пересчитать всех, кто работает всерую. Минтруд разработал методику для выявления занятых в теневом секторе экономики, пишет РБК. Это двухступенчатая схема: сначала посчитают всех неработающих из базы застрахованных по ОМС. Из общего количества вычтут детей и пенсионеров. Потом из оставшихся уберут тех, кто имеет основания не работать. К ним Минтруд относит ряд категорий, получающих соцвыплаты или находящихся у кого-то на содержании. На основании этой формулы властям регионов установят KPI по «легализации» таких россиян. Ожидается, что за три года «обелится» 30% теневого сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Впрочем, этот план не выглядит надежным, говорит руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк: «Здесь речь идет о фрилансерах, людях, которые зарабатывают удаленно, а также блогерах. Сюда могут попасть те, кто не ведет деятельность через ИП или самозанятость. Кроме того, здесь у нас строители, разнорабочие, монтажники и так далее, люди, которые выполняют работу, получая за нее наличные средства, соответственно, ни они, ни те, кто им платит, никаких отчислений не делают.

Введение механизма самозанятых не смогло вывести работников из тени. Исходя из практики, могу сказать, что многие не понимают, кто такой самозанятый, что нужно скачивать приложение, регистрироваться в нем, как выдавать чеки и так далее. Например, человек, который подрабатывает грузчиком, этого делать не будет.

Во-первых, он не знает, что такой механизм есть, а если и знает, то не понимает, как этим пользоваться. Во-вторых, у него нет такой необходимости. Те, кто платит ему наличными, не заинтересованы в этих чеках. И в данном случае нужно еще раз объяснить, зачем людям это нужно и как это все работает.

Самым простым тут было бы перевести всех на самозанятость. Но опять-таки как будут доказывать, что человек получает деньги, как станут переводить на самозанятость. Как я понимаю, эта методика нужна для сбора статистики, чтобы затем придумать меры воздействия, а именно что делать с людьми, которые являются трудоспособными, как-то живут, откуда-то получают средства, но это нигде не зафиксировано, соответственно, никаких отчислений они тоже не делают».

Вывод работников из тени нужен для формирования стабильной доходной базы региональных бюджетов, поясняют специалисты. Основная доля поступлений в нее приходится на НДФЛ. Данные будут собирать из различных источников, и в этот информационный массив могут попасть те, кто находится в поиске работы или зарегистрированные в органах службы занятости, но по каким-то причинам не признанные безработными.

В Минтруда признают, что итоговый показатель может быть далек от реальности, пишет РБК. Существенно искажать статистику будут и релоканты, отметила руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff Анастасия Рязанцева:

«В этот список могут попасть нерезиденты. Если мы говорим про миграцию, которая была в прошлом и этом годах, то уехавшие не обязаны платить налоги в России, если они не являются резидентами.

Соответственно, даже если Минтруд придет к ним за требованием пояснений, так как нет никаких данных о зарплате, доходах, человек просто скажет, что он не резидент РФ и не обязан отчитываться.

Если говорить о тех, кто остался резидентом, то в данной программе выявить этих людей невозможно. Единственным подтверждением получения средств является перевод. Его могли получить как на зарубежный счет, так и на счет в российском банке. У Минтруда нет доступа к информации о движениях по расчетным счетам. Такие выписки может затребовать только налоговая, причем точечно и при наличии веского основания».

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, всерую работают примерно 18 млн человек. Из них 12 млн — россияне, не имеющие никаких трудовых договоров. Они не являются наемными работниками и самозанятыми, нет у них и гражданско-правовых контрактов. Еще 6 млн — это люди, которые официально зарабатывают меньше установленного законом МРОТ. Зарплату в конвертах могут получать до 40% россиян. Такие данные по серым доходам приводили в Совете федерации.

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Светлана Белова