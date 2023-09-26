Минтруд разработал методику для оценки числа граждан, занятых в теневом секторе

Минтруд разработал проект методики для оценки численности россиян, занятых в теневом секторе экономики, а также для определения целевых показателей по ее выявлению. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подписанный замглавы Минтруда Михаилом Кирсановым документ. На основании предложенной ведомством формулы расчета властям регионов установят KPI по «легализации» таких россиян. Ожидается, что за три года «обелят» 30% теневого сектора.

Расчет численности граждан предлагается осуществлять в два этапа:

определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте (из числа застрахованных по ОМС неработающих лиц вычтут количество застрахованных по ОМС детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров);

определение потенциальной численности теневого сектора (из полученного на первом этапе числа вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать — к ним Минтруд относит ряд категорий, которые получают доход в виде соцвыплат или содержатся за счет третьих лиц).

В результате Минтруд должен выявить численность граждан, чья деятельность имеет «признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (предпринимательской деятельности), связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, использованием личного труда и приносит им заработок, вознаграждение или иной доход». Однако ведется такая деятельность без оформления трудовых отношений, заключения договоров гражданско-правового характера, а также без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Согласно документу, базовый KPI по снижению серого сектора будет установлен на уровне «не более 30% от потенциальной численности граждан в теневой занятости на трехлетний период в равном размере для всех субъектов Российской Федерации». В первый год регионы должны будут выполнить 20% целевого показателя, во второй — довести степень выполнения до 50%, а в третий — до 100%.

Минтруд признает, что полученный показатель может быть неточным, так как используются данные из разных административных источников. Поэтому если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливать не будут. Как уточняется в документе, Минтруд не реже чем раз в три года должен будет готовить предложения по целевым показателям для регионов, а утверждать эти предложения будет профильный зампред правительства (сейчас эту должность занимает Татьяна Голикова).

С 2024 года правительство должно начать выпускать прогноз по потребности в кадрах для российской экономики. Соответствующее поручение в ходе сентябрьского заседания Госсовета дал президент Владимир Путин. Практика существует во многих странах, но кадровые прогнозы редко сбываются полностью, кроме того, в РФ отсутствует часть данных по некоторым сегментам рынка труда.

Подробности — в материале «Ъ» «Прогноз работы».

Лаура Кеффер