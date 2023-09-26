«Образование в любом случае расширяет кругозор человека»

В России растет спрос на дополнительное образование, продажи курсов выросли на 50% год к году. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Платформа ОФД», результаты исследования приводит Forbes. Речь идет о тратах во всех сегментах, в частности, о курсах повышения квалификации, корпоративном и детском допобразовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ FM”, бизнес также готов вкладываться в обучение сотрудников. Компании либо покупают курсы, либо организуют собственные и порой готовы предлагать работникам повышение, если те проходят дополнительные программы.

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «У нас существует внутренний университет, куда мы либо приглашаем преподавателей, либо составляем индивидуальный план обучения для сотрудников. Причем такая программа начинает действовать с момента прихода человека в компанию. Новым руководителям особенно необходимы опыт и знания по управлению сотрудниками. Они хорошие специалисты, но управленцы еще неопытные. В любом случае, если человек успешно учится и развивается, это обязательно сказывается на его зарплате». Совладелица и вице-президент Twiga Communication Карина Оганджанян: «Ты находишься на какой-то позиции, например, аккаунт-менеджера, и близок к тому, чтобы стать аккаунт-директором. В этом случае в разговоре с HR-директором обычно обговаривается задача — отполировать какой-то скилл. Вот тогда мы даем очень конкретное направление, какой курс надо взять. Иногда сотрудник может выбрать не тот, что рекомендуем мы, и это нормально. Но очень часто мы даем достаточно четкое направление». Основатель сети барбершопов Topgun и сети киберспортивных арен Colizeum Алексей Локонцев: «Я всем администраторам, отработавшим у меня больше трех лет, предлагал оплатить любое обучение по их выбору. В свободное время на работе эти онлайн-курсы можно было проходить. Мы не запрещаем людям развиваться. Образование, может, и не даст никакой прирост в деньгах, но в любом случае кругозор человека расширяет».

Как считают собеседники Forbes, драйвером сегмента дополнительного образования стали изменения на рынке труда, в том числе желание специалистов получить навыки в новых сферах, например, в работе с нейросетями.

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