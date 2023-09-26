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Коммерсантъ FM
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Песков о предложении США: любая миссия в Карабахе должна быть согласована с Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу США о создании международной миссии для защиты жителей Нагорного Карабаха. Он отметил, что любая миссия может существовать только с согласия Азербайджана. Господин Песков также подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать ситуацию как с азербайджанской, так и с армянской стороной.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же, в свою очередь, продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла в ответ на вопрос, как Кремль расценивает предложение США о международной миссии.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о прекращении огня на следующий день, 20 сентября. В рамках договоренностей армия Нагорного Карабаха согласилась сдать оружие. Власти Азербайджана планируют в дальнейшем организовать интеграцию армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.

Сегодня, 26 сентября, представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что для обеспечения безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха власти США считают необходимым создать международную миссию. По его словам, важно обсудить три пункта: продление действия режима прекращения огня, рассмотрение гуманитарных нужд жителей, достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Господин Миллер отметил, что инициатива «активно обсуждается» с союзниками.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

Милена Костерева

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