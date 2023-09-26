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Коммерсантъ FM
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США выступили за создание международной миссии для защиты жителей Карабаха

Власти США считают, что для обеспечения безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха необходимо создание международной миссии. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, отметив, что инициатива «активно обсуждается» с союзниками.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения прозрачности заверений и уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут последовательно защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан»,— сообщил господин Миллер на брифинге.

По его словам, в части урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе необходимо обсудить три пункта: продление действия режима прекращения огня, рассмотрение гуманитарных нужд жителей, достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о прекращении огня на следующий день, 20 сентября. В рамках договоренностей армия Нагорного Карабаха согласилась сдать оружие. В дальнейшем планируется организовать интеграцию Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Власти непризнанной Нагорно-Карабхской республики утверждали, что в Армению намерены уехать около 120 тыс. этнических армян. По последним данным на 25 сентября, в Армению прибыли более 6,6 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Подробнее — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Лусине Баласян

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