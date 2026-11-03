Минобороны отчиталось об ударах по логистическому центру «Новой почты»
Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», расположенному в Бердичеве Житомирской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, на территории хранились и распределялись военные грузы для украинской армии, поступающие из западных стран.
Удары беспилотными летательными аппаратами нанесли днем. Помимо логистического центра, был поражен сухогруз в акватории Черного моря, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, отмечается в сообщении Минобороны.
Минувшей ночью также были поражены теплоэлектростанции в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В Одесской области поражены портовая инфраструктура и два морских судна. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.