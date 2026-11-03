Минобороны отчиталось об ударах по логистическому центру «Новой почты»

Минувшей ночью также были поражены теплоэлектростанции в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В Одесской области поражены портовая инфраструктура и два морских судна. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.