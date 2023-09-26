Польские следователи считают упавшую на Пшеводув ракету украинской

Ракета, которая упала в польском Пшеводуве в ноябре 2022 года, принадлежала украинскому комплексу противовоздушной обороны (ПВО), сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на национальную прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что найденные обломки принадлежат ракете С-300 5-В-55 (российского производства) и вычислила откуда именно она была запущена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @wolski_jaros Фото: @wolski_jaros

«Действительно, мы получили заключение, но в силу секретности не разглашаем его содержание»,— сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский. Господин Лапчинкий отметил, что доказательства собраны и «мы отправили их Украине».

Согласно выводам прокуратуры, дальность ракет подобной модели — до 90 км, а позиции российской армии в тот момент были существенно дальше. Они исключили, что ее запустили из Белоруссии. Исходя из этого, эксперты польской прокуратуры пришли к выводу, что ракета не принадлежит российским войскам.

15 ноября 2022 в районе польского села Пшеводув на границе с Украиной произошел взрыв ракеты, в результате которого погибло два местных жителя. 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что упавшая в польской деревне Пшеводув ракета не была украинской. Он также требовал проведения совместного расследования. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты в деревне Пшеводув — несчастный случай. По его словам, ПВО Польши не удалось перехватить ракету.

Украинских экспертов пустили на место падения ракеты в деревне Пшеводув. Однако Rzeczpospolita со ссылкой на прокуратуру указывает на «отсутствие сотрудничества со стороны Украины, которая пока не предоставила Польше никаких материалов».

Александра Горошилова