WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет поддерживаться только на операционных системах (ОС) Android версии 5.0 и выше. Изменения вступят в силу с 24 октября, следует из информации на его сайте.

Уточняется, что руководство мессенджера каждый год определяет, «какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими». Такие устройства, в частности, могут не иметь последних обновлений безопасности или функций, требуемых для работы WhatsApp,— например, возможности принимать SMS или звонки для подтверждения номера.

До вступления изменений в силу использовать WhatsApp могут владельцы смартфонов Android с ОС версии 4.1 и выше. После 24 октября доступа к приложению лишатся версии ОС 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Общее количество их пользователей превышает 1 млн, отмечает «Газета.ru».

Лаура Кеффер