История Android: от стартапа до самой популярной мобильной платформы в мире

23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android OS. Спустя 15 лет она занимает свыше 70% мирового рынка ОС для смартфонов.
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История компании Android Inc. началась в 2003 году. Четыре программиста — Рич Майнер, Ник Сирс, Крис Уайт и Энди Рубин — основали в калифорнийском Пало-Альто компанию по разработке программного обеспечения для цифровых фотокамер. Были созданы прототипы, но вскоре этот рынок пошел на спад. В Android Inc. решили переключиться на ПО для мобильных телефонов.
В 2005 году началась новая история Android Inc. Компанию за $50 млн купила Google. В 2010 году вице-президент Google Дэвид Лоуи заявил, что это лучшее приобретение, которое корпорация когда-либо совершала. Разработкой Android занимался Энди Рубин, другие основатели компании также продолжили работать в Google.
Изначально Android создавалась для кнопочных устройств, однако после выхода iPhone в 2007 году разработчики еще раз поменяли предназначение операционной системы.
Первая Android OS вышла в 2008 году только для смартфонов, третья — только для планшетов. В 2011 году с выходом Android 4.0 они объединились в единую универсальную систему. В 2015 году Android OS появилась на носимых устройствах (Wear OS). В дальнейшем операционная система вышла за рамки мобильных устройств — были созданы ее версии для автомобилей (Android Auto) и телевизоров (Android TV).
Ключевые особенности разных версий Android OS
Начиная с Android 1.1 новые версии OS разработчики называли в честь какого-либо десерта. Официальные же имена начали давать операционным системам с выходом версии 1.5 (Cupcake). Считается, что родоначальником традиции называть новинки в честь десертов стал проектный менеджер Райан Гибсон. Во время анонса версии 4.4 KitKat компания Google объяснила это тем, что ее устройства делают жизнь пользователей «сладкой».
После десятой версии Android перестала именовать свои версии. При этом внутри компании они продолжают получать «десертные» названия.
Главным отличием Android от второй самой популярной мобильной операционной системы — iOS — является ее декларируемая открытость. Исходный код системы является открытым.
Также на Android можно устанавливать приложения не только из официального магазина Google Play, но из сторонних источников. В результате свои версии операционных систем, основанные на Android, выпустили почти все производители смартфонов.
Несмотря на открытость системы, китайские компании вынуждены были начать разработки собственных операционных систем, независимых от Android, из-за американских санкций.
В настоящее время операционная система Android установлена более чем на 3 млрд устройств во всем мире. Если смотреть на общую долю всех операционных систем (для ПК, мобильных и планшетов), то Android популярнее даже Windows — доля последней составляет 30,1%, в то время как доля Android — 39,2%. Популярность Android настолько велика, что Microsoft посчитала необходимым добавить поддержку Android-приложений в Windows 11 через Microsoft Store.
Google продолжает регулярно обновлять Android и менять дизайн операционной системы. Новая операционная система Android 14 (Upside Down Cake) должна выйти в октябре 2023 года.
Исходный код Android бесплатен для производителей. Google зарабатывает на операционной системе с помощью входящих в ее экосистему сервисов. Основная выручка идет от магазина приложений Google Play: корпорация берет до 30% комиссионных за каждую покупку. В магазине также доступны рекламные возможности, благодаря которым разработчики могут продвигать свои продукты.
Android использует всю мощь сервисов Google и предлагает пользователям пробовать сначала платформы Google — это тоже приносит косвенный доход операционной системе через поисковик, YouTube и даже Google Maps. Система Android предлагает пользователям авторизовываться через аккаунт в Google, что позволяет компании отслеживать деятельность пользователей и предоставлять более подходящую таргетированную рекламу.
Google никогда сама не разглашала, какую прибыль приносит Android отдельно от сервисов. Последние достоверные данные на этот счет относятся к 2016 году. Они были обнародованы во время судебного разбирательства по иску Oracle к Google о нарушении авторских прав на часть ПО Java при разработке Android. На тот момент с запуска общая выручка Google от Android составила $31 млрд, а чистая прибыль — $22 млрд.