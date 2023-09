История Android: от стартапа до самой популярной мобильной платформы в мире

Версия Название Дата выпуска Особенности 1.0 нет 23.09.2008 Первая демонстративная версия, появился магазин приложений Android Market. 1.1 Petit Four 09.02.2009 Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова, поддержка сохранения вложений из MMS, а также функция Voiceover (озвучивание текста на экране). 1.5 Cupcake 27.04.2009 Появились поддержка виджетов и папок на рабочем столе, возможность записи и воспроизведения видео в MPEG-4 и 3GP. 1.6 Donut 15.09.2009 Интегрирован интерфейс для работы с фото-, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавилась обновлённая функция поиска, позволяющая вести поиск среди закладок, истории, контактов, а также в интернете. 2.0 - 2.1 Eclair 26.10.2009 Стало возможно узнавать информацию о пробках, прокладывать маршруты и пользоваться голосовой навигацией, а также появилась возможность устанавливать живые обои. 2.2 - 2.2.3 Froyo 20.05.2010 Добавлены функция голосового управления и возможность создавать точку доступа Wi-Fi. 2.3 - 2.3.7 Gingerbread 06.12.2010 Стало проще создавать игры для системы, а также появилась функция NFC (возможность мгновенной передачи информации с одного устройства на другое — например, стало возможно оплачивать покупки с помощью смартфона). 3.0 - 3.2.6 Honeycomb 22.02.2011 Появилась поддержка многоядерных процессоров, была улучшена поддержка планшетов. 4.0 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 18.10.2011 Появилась возможность контролировать расход интернет-трафика, были добавлены папки приложений и раздел «избранное», также появилась возможность менять размер виджетов. 4.1 - 4.3.1 Jelly Bean 09.07.2012 Стало возможно использовать несколько аккаунтов, уведомления стали более интерактивными, их можно было раскрывать, не открывая приложение, появился виртуальный помощник Google Now. 4.4 - 4.4.4 KitKat 31.10.2013 Появилась возможность управлять устройством с помощью функции «Оk, Google», а также появился режим комфортного просмотра, когда скрывались верхняя и нижняя панели во время чтения, просмотра фотографий или фильмов. 5.0 - 5.1.1 Lollipop 12.11.2014 Система полностью сменила дизайн и стала доступна для разных платформ — от часов и планшетов до телевизоров и автомобилей. 6.0 - 6.0.1 Marshmallow 05.10.2015 Стало возможно экономить заряд батареи для самых важных задач, а также контролировать доступ приложений к личным данным. 7.0 - 7.1.2 Nougat 22.08.2016 Появилась возможность использовать новые смайлики и быстро переключаться между разными языками, также стало возможно работать одновременно с двумя приложениями. 8.0 - 8.1. Oreo 21.08.2017 Стало возможно распознавать экранные жесты — например, чтобы открыть календарь, теперь достаточно изобразить букву «С», обновилась система безопасности. 9.0 Pie 06.08.2018 Появилась адаптивная батарея, распознающая, какими приложениями пользуются чаще всего, и распределяющая заряд прежде всего между ними. Также система начала предугадывать действия пользователя для более быстрого взаимодействия — например, при подключении наушников автоматически откроется предыдущий прослушанный плейлист. 10 Queen Cake 3.9.2019 Появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео. Появились возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы. 11 Red Velvet Cake 8.9.2020 Главным нововведением стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Теперь можно записывать происходящее на экране, в том числе со звуком. Упростилось переключение между наушниками и колонкой. Всеми «умными» устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению. 12-12.1 Snow Cone 4.10.2021 ОС претерпела крупнейший редизайн в истории, в результате чего увеличились размеры почти всех элементов на экране. Панель «Быстрые настройки» была перестроена и теперь включает в себя доступ к кошельку Google Pay и управлению умным домом Home Controls. При удерживании кнопки питания включается виртуальный ассистент, который может по команде пользователя начать телефонный звонок, открыть приложения, найти информацию в интернете и зачитать ее. 13 Tiramisu 15.08.2022 В новой ОС пользователи получили возможность ограничить доступ приложений к разным типам медиафайлов (изображениям, видео или аудио), запретить отдельным приложениям показывать уведомления. В ОС добавили новые средства API для воспроизведения аудио, также обновили инструменты управления ключами шифрования. 14 Upside Down Cake 8.10.2023 ОС получит поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима для камер. Появятся улучшенное масштабирование и обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений.