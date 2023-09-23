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История Android: от стартапа до самой популярной мобильной платформы в мире

Цифры, графики и факты к 15-летию выхода операционной системы

23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android OS. Спустя 15 лет она занимает свыше 70% мирового рынка ОС для смартфонов.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

История компании Android Inc. началась в 2003 году. Четыре программиста — Рич Майнер, Ник Сирс, Крис Уайт и Энди Рубин — основали в калифорнийском Пало-Альто компанию по разработке программного обеспечения для цифровых фотокамер. Были созданы прототипы, но вскоре этот рынок пошел на спад. В Android Inc. решили переключиться на ПО для мобильных телефонов.

В 2005 году началась новая история Android Inc. Компанию за $50 млн купила Google. В 2010 году вице-президент Google Дэвид Лоуи заявил, что это лучшее приобретение, которое корпорация когда-либо совершала. Разработкой Android занимался Энди Рубин, другие основатели компании также продолжили работать в Google.

Изначально Android создавалась для кнопочных устройств, однако после выхода iPhone в 2007 году разработчики еще раз поменяли предназначение операционной системы.

Первая Android OS вышла в 2008 году только для смартфонов, третья — только для планшетов. В 2011 году с выходом Android 4.0 они объединились в единую универсальную систему. В 2015 году Android OS появилась на носимых устройствах (Wear OS). В дальнейшем операционная система вышла за рамки мобильных устройств — были созданы ее версии для автомобилей (Android Auto) и телевизоров (Android TV).

Ключевые особенности разных версий Android OS

ВерсияНазваниеДата выпускаОсобенности
1.0нет23.09.2008Первая демонстративная версия, появился магазин приложений Android Market.
1.1Petit Four09.02.2009Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова, поддержка сохранения вложений из MMS, а также функция Voiceover (озвучивание текста на экране).
1.5Cupcake27.04.2009Появились поддержка виджетов и папок на рабочем столе, возможность записи и воспроизведения видео в MPEG-4 и 3GP.
1.6Donut15.09.2009Интегрирован интерфейс для работы с фото-, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавилась обновлённая функция поиска, позволяющая вести поиск среди закладок, истории, контактов, а также в интернете.
2.0 - 2.1Eclair26.10.2009Стало возможно узнавать информацию о пробках, прокладывать маршруты и пользоваться голосовой навигацией, а также появилась возможность устанавливать живые обои.
2.2 - 2.2.3Froyo20.05.2010Добавлены функция голосового управления и возможность создавать точку доступа Wi-Fi.
2.3 - 2.3.7Gingerbread06.12.2010Стало проще создавать игры для системы, а также появилась функция NFC (возможность мгновенной передачи информации с одного устройства на другое — например, стало возможно оплачивать покупки с помощью смартфона).
3.0 - 3.2.6Honeycomb22.02.2011Появилась поддержка многоядерных процессоров, была улучшена поддержка планшетов.
4.0 - 4.0.4Ice Cream Sandwich18.10.2011Появилась возможность контролировать расход интернет-трафика, были добавлены папки приложений и раздел «избранное», также появилась возможность менять размер виджетов.
4.1 - 4.3.1Jelly Bean09.07.2012Стало возможно использовать несколько аккаунтов, уведомления стали более интерактивными, их можно было раскрывать, не открывая приложение, появился виртуальный помощник Google Now.
4.4 - 4.4.4KitKat31.10.2013Появилась возможность управлять устройством с помощью функции «Оk, Google», а также появился режим комфортного просмотра, когда скрывались верхняя и нижняя панели во время чтения, просмотра фотографий или фильмов.
5.0 - 5.1.1Lollipop12.11.2014Система полностью сменила дизайн и стала доступна для разных платформ — от часов и планшетов до телевизоров и автомобилей.
6.0 - 6.0.1Marshmallow05.10.2015Стало возможно экономить заряд батареи для самых важных задач, а также контролировать доступ приложений к личным данным.
7.0 - 7.1.2Nougat22.08.2016Появилась возможность использовать новые смайлики и быстро переключаться между разными языками, также стало возможно работать одновременно с двумя приложениями.
8.0 - 8.1.Oreo21.08.2017Стало возможно распознавать экранные жесты — например, чтобы открыть календарь, теперь достаточно изобразить букву «С», обновилась система безопасности.
9.0Pie06.08.2018Появилась адаптивная батарея, распознающая, какими приложениями пользуются чаще всего, и распределяющая заряд прежде всего между ними. Также система начала предугадывать действия пользователя для более быстрого взаимодействия — например, при подключении наушников автоматически откроется предыдущий прослушанный плейлист.
10Queen Cake3.9.2019Появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео. Появились возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы.
11Red Velvet Cake8.9.2020Главным нововведением стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Теперь можно записывать происходящее на экране, в том числе со звуком. Упростилось переключение между наушниками и колонкой. Всеми «умными» устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению.
12-12.1Snow Cone4.10.2021ОС претерпела крупнейший редизайн в истории, в результате чего увеличились размеры почти всех элементов на экране. Панель «Быстрые настройки» была перестроена и теперь включает в себя доступ к кошельку Google Pay и управлению умным домом Home Controls. При удерживании кнопки питания включается виртуальный ассистент, который может по команде пользователя начать телефонный звонок, открыть приложения, найти информацию в интернете и зачитать ее.
13Tiramisu15.08.2022В новой ОС пользователи получили возможность ограничить доступ приложений к разным типам медиафайлов (изображениям, видео или аудио), запретить отдельным приложениям показывать уведомления. В ОС добавили новые средства API для воспроизведения аудио, также обновили инструменты управления ключами шифрования.
14Upside Down Cake8.10.2023ОС получит поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима для камер. Появятся улучшенное масштабирование и обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений.

Начиная с Android 1.1 новые версии OS разработчики называли в честь какого-либо десерта. Официальные же имена начали давать операционным системам с выходом версии 1.5 (Cupcake). Считается, что родоначальником традиции называть новинки в честь десертов стал проектный менеджер Райан Гибсон. Во время анонса версии 4.4 KitKat компания Google объяснила это тем, что ее устройства делают жизнь пользователей «сладкой».

После десятой версии Android перестала именовать свои версии. При этом внутри компании они продолжают получать «десертные» названия.

Главным отличием Android от второй самой популярной мобильной операционной системы — iOS — является ее декларируемая открытость. Исходный код системы является открытым.

Также на Android можно устанавливать приложения не только из официального магазина Google Play, но из сторонних источников. В результате свои версии операционных систем, основанные на Android, выпустили почти все производители смартфонов.

Несмотря на открытость системы, китайские компании вынуждены были начать разработки собственных операционных систем, независимых от Android, из-за американских санкций.

В настоящее время операционная система Android установлена более чем на 3 млрд устройств во всем мире. Если смотреть на общую долю всех операционных систем (для ПК, мобильных и планшетов), то Android популярнее даже Windows — доля последней составляет 30,1%, в то время как доля Android — 39,2%. Популярность Android настолько велика, что Microsoft посчитала необходимым добавить поддержку Android-приложений в Windows 11 через Microsoft Store.

Google продолжает регулярно обновлять Android и менять дизайн операционной системы. Новая операционная система Android 14 (Upside Down Cake) должна выйти в октябре 2023 года.

Исходный код Android бесплатен для производителей. Google зарабатывает на операционной системе с помощью входящих в ее экосистему сервисов. Основная выручка идет от магазина приложений Google Play: корпорация берет до 30% комиссионных за каждую покупку. В магазине также доступны рекламные возможности, благодаря которым разработчики могут продвигать свои продукты.

Android использует всю мощь сервисов Google и предлагает пользователям пробовать сначала платформы Google — это тоже приносит косвенный доход операционной системе через поисковик, YouTube и даже Google Maps. Система Android предлагает пользователям авторизовываться через аккаунт в Google, что позволяет компании отслеживать деятельность пользователей и предоставлять более подходящую таргетированную рекламу.

Google никогда сама не разглашала, какую прибыль приносит Android отдельно от сервисов. Последние достоверные данные на этот счет относятся к 2016 году. Они были обнародованы во время судебного разбирательства по иску Oracle к Google о нарушении авторских прав на часть ПО Java при разработке Android. На тот момент с запуска общая выручка Google от Android составила $31 млрд, а чистая прибыль — $22 млрд.

Евгений Федуненко

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