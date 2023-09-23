История Android: от стартапа до самой популярной мобильной платформы в мире

23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android OS. Спустя 15 лет она занимает свыше 70% мирового рынка ОС для смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

История компании Android Inc. началась в 2003 году. Четыре программиста — Рич Майнер, Ник Сирс, Крис Уайт и Энди Рубин — основали в калифорнийском Пало-Альто компанию по разработке программного обеспечения для цифровых фотокамер. Были созданы прототипы, но вскоре этот рынок пошел на спад. В Android Inc. решили переключиться на ПО для мобильных телефонов.

В 2005 году началась новая история Android Inc. Компанию за $50 млн купила Google. В 2010 году вице-президент Google Дэвид Лоуи заявил, что это лучшее приобретение, которое корпорация когда-либо совершала. Разработкой Android занимался Энди Рубин, другие основатели компании также продолжили работать в Google.

Изначально Android создавалась для кнопочных устройств, однако после выхода iPhone в 2007 году разработчики еще раз поменяли предназначение операционной системы.

Первая Android OS вышла в 2008 году только для смартфонов, третья — только для планшетов. В 2011 году с выходом Android 4.0 они объединились в единую универсальную систему. В 2015 году Android OS появилась на носимых устройствах (Wear OS). В дальнейшем операционная система вышла за рамки мобильных устройств — были созданы ее версии для автомобилей (Android Auto) и телевизоров (Android TV).

Ключевые особенности разных версий Android OS Выйти из полноэкранного режима Версия Название Дата выпуска Особенности 1.0 нет 23.09.2008 Первая демонстративная версия, появился магазин приложений Android Market. 1.1 Petit Four 09.02.2009 Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова, поддержка сохранения вложений из MMS, а также функция Voiceover (озвучивание текста на экране). 1.5 Cupcake 27.04.2009 Появились поддержка виджетов и папок на рабочем столе, возможность записи и воспроизведения видео в MPEG-4 и 3GP. 1.6 Donut 15.09.2009 Интегрирован интерфейс для работы с фото-, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавилась обновлённая функция поиска, позволяющая вести поиск среди закладок, истории, контактов, а также в интернете. 2.0 - 2.1 Eclair 26.10.2009 Стало возможно узнавать информацию о пробках, прокладывать маршруты и пользоваться голосовой навигацией, а также появилась возможность устанавливать живые обои. 2.2 - 2.2.3 Froyo 20.05.2010 Добавлены функция голосового управления и возможность создавать точку доступа Wi-Fi. 2.3 - 2.3.7 Gingerbread 06.12.2010 Стало проще создавать игры для системы, а также появилась функция NFC (возможность мгновенной передачи информации с одного устройства на другое — например, стало возможно оплачивать покупки с помощью смартфона). 3.0 - 3.2.6 Honeycomb 22.02.2011 Появилась поддержка многоядерных процессоров, была улучшена поддержка планшетов. 4.0 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 18.10.2011 Появилась возможность контролировать расход интернет-трафика, были добавлены папки приложений и раздел «избранное», также появилась возможность менять размер виджетов. 4.1 - 4.3.1 Jelly Bean 09.07.2012 Стало возможно использовать несколько аккаунтов, уведомления стали более интерактивными, их можно было раскрывать, не открывая приложение, появился виртуальный помощник Google Now. 4.4 - 4.4.4 KitKat 31.10.2013 Появилась возможность управлять устройством с помощью функции «Оk, Google», а также появился режим комфортного просмотра, когда скрывались верхняя и нижняя панели во время чтения, просмотра фотографий или фильмов. 5.0 - 5.1.1 Lollipop 12.11.2014 Система полностью сменила дизайн и стала доступна для разных платформ — от часов и планшетов до телевизоров и автомобилей. 6.0 - 6.0.1 Marshmallow 05.10.2015 Стало возможно экономить заряд батареи для самых важных задач, а также контролировать доступ приложений к личным данным. 7.0 - 7.1.2 Nougat 22.08.2016 Появилась возможность использовать новые смайлики и быстро переключаться между разными языками, также стало возможно работать одновременно с двумя приложениями. 8.0 - 8.1. Oreo 21.08.2017 Стало возможно распознавать экранные жесты — например, чтобы открыть календарь, теперь достаточно изобразить букву «С», обновилась система безопасности. 9.0 Pie 06.08.2018 Появилась адаптивная батарея, распознающая, какими приложениями пользуются чаще всего, и распределяющая заряд прежде всего между ними. Также система начала предугадывать действия пользователя для более быстрого взаимодействия — например, при подключении наушников автоматически откроется предыдущий прослушанный плейлист. 10 Queen Cake 3.9.2019 Появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео. Появились возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы. 11 Red Velvet Cake 8.9.2020 Главным нововведением стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Теперь можно записывать происходящее на экране, в том числе со звуком. Упростилось переключение между наушниками и колонкой. Всеми «умными» устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению. 12-12.1 Snow Cone 4.10.2021 ОС претерпела крупнейший редизайн в истории, в результате чего увеличились размеры почти всех элементов на экране. Панель «Быстрые настройки» была перестроена и теперь включает в себя доступ к кошельку Google Pay и управлению умным домом Home Controls. При удерживании кнопки питания включается виртуальный ассистент, который может по команде пользователя начать телефонный звонок, открыть приложения, найти информацию в интернете и зачитать ее. 13 Tiramisu 15.08.2022 В новой ОС пользователи получили возможность ограничить доступ приложений к разным типам медиафайлов (изображениям, видео или аудио), запретить отдельным приложениям показывать уведомления. В ОС добавили новые средства API для воспроизведения аудио, также обновили инструменты управления ключами шифрования. 14 Upside Down Cake 8.10.2023 ОС получит поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима для камер. Появятся улучшенное масштабирование и обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений. Открыть в новом окне

Начиная с Android 1.1 новые версии OS разработчики называли в честь какого-либо десерта. Официальные же имена начали давать операционным системам с выходом версии 1.5 (Cupcake). Считается, что родоначальником традиции называть новинки в честь десертов стал проектный менеджер Райан Гибсон. Во время анонса версии 4.4 KitKat компания Google объяснила это тем, что ее устройства делают жизнь пользователей «сладкой».

После десятой версии Android перестала именовать свои версии. При этом внутри компании они продолжают получать «десертные» названия.

Главным отличием Android от второй самой популярной мобильной операционной системы — iOS — является ее декларируемая открытость. Исходный код системы является открытым.

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Также на Android можно устанавливать приложения не только из официального магазина Google Play, но из сторонних источников. В результате свои версии операционных систем, основанные на Android, выпустили почти все производители смартфонов.

Несмотря на открытость системы, китайские компании вынуждены были начать разработки собственных операционных систем, независимых от Android, из-за американских санкций.

В настоящее время операционная система Android установлена более чем на 3 млрд устройств во всем мире. Если смотреть на общую долю всех операционных систем (для ПК, мобильных и планшетов), то Android популярнее даже Windows — доля последней составляет 30,1%, в то время как доля Android — 39,2%. Популярность Android настолько велика, что Microsoft посчитала необходимым добавить поддержку Android-приложений в Windows 11 через Microsoft Store.

Google продолжает регулярно обновлять Android и менять дизайн операционной системы. Новая операционная система Android 14 (Upside Down Cake) должна выйти в октябре 2023 года.

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Исходный код Android бесплатен для производителей. Google зарабатывает на операционной системе с помощью входящих в ее экосистему сервисов. Основная выручка идет от магазина приложений Google Play: корпорация берет до 30% комиссионных за каждую покупку. В магазине также доступны рекламные возможности, благодаря которым разработчики могут продвигать свои продукты.

Android использует всю мощь сервисов Google и предлагает пользователям пробовать сначала платформы Google — это тоже приносит косвенный доход операционной системе через поисковик, YouTube и даже Google Maps. Система Android предлагает пользователям авторизовываться через аккаунт в Google, что позволяет компании отслеживать деятельность пользователей и предоставлять более подходящую таргетированную рекламу.

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Google никогда сама не разглашала, какую прибыль приносит Android отдельно от сервисов. Последние достоверные данные на этот счет относятся к 2016 году. Они были обнародованы во время судебного разбирательства по иску Oracle к Google о нарушении авторских прав на часть ПО Java при разработке Android. На тот момент с запуска общая выручка Google от Android составила $31 млрд, а чистая прибыль — $22 млрд.

Евгений Федуненко