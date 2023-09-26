Группа депутатов предложила распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовые компании

Группа депутатов подготовила законопроект, которым предлагается обязать нефтегазовые компании также заплатить налог на сверхприбыль (windfall tax), сообщают «Известия». Внести инициативу планируется сегодня, 26 сентября. В числе ее авторов — первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия — за правду», СРЗП) и лидер фракции СРЗП Сергей Миронов.

Авторы документа недовольны, что закон о налоге на сверхприбыль «устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль». «Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков»,— говорится в пояснительной записке.

Законодатели предлагают также распространить налог на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа. «Принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе»,— пояснили депутаты.

По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может превысить 200 млрд руб. Льготы по уплате этого налога могут получить организации, инвестиции которых росли быстрее прибыли, что привело к отсутствию у них сверхприбыли. По словам господина Ананских, законопроект «позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет». Господин Миронов заявил, что за счет полученных средств «можно было решить самые насущные социальные проблемы», а также отметил, что нефтегазовые компании — одни из самых богатых в России.

Президент Владимир Путин в августе подписал закон о налоге на сверхприбыль. Разовый сбор с бизнеса распространяется на компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в текущем году.

Подробности — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Лаура Кеффер