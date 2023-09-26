Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших в результате взрыва бензовоза

Минздрав Нагорного Карабаха подтвердили гибель 20 человек в результате взрыва бензовоза. 290 человек получили ранения и были доставлены в больницы. Также большое количество человек считаются пропавшими без вести.

«В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии»,— заявили в Минздраве (цитата по «Интерфаксу»).

Вчера, 25 сентября, на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран взорвался бензовоз с топливом. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из региона в Армению. Изначально сообщалось о 200 пострадавших. Помощь им оказывали в том числе военные врачи российского медицинского отряда.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер