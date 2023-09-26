Военные врачи РФ оказывают помощь пострадавшим от взрыва бензовоза в Карабахе

Военные врачи российского медицинского отряда оказывают помощь жителям Нагорного Карабаха, пострадавшим в результате взрыва бензовоза с топливом на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран 25 сентября. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Минздрав Армении сообщал, что в результате инцидента пострадали около 200 человек.

Согласно заявлению военного ведомства, которое передает «Интерфакс», с момента взрыва в медицинский отряд обратились 23 человека с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. В Минобороны отметили, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок с медицинским оборудованием.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабхской республики Метаксе Акопян сообщал, что на заправочной станции выдали бензин тем, кто уезжал из региона в Армению. По данным Минздрава Армении, медицинских возможностей для оказания помощи пострадавшим недостаточно, необходима санитарная авиация. Поздно вечером 25 сентября ведомство заявило, что пострадавших не могут перевезти из-за плохих погодных условий и ночного времени суток.

Подробнее о ситуации в Карабахе — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Лусине Баласян