Курская область подверглась четвертой за сутки атаке БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что 26 сентября около 05:30 мск над Курской областью силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Власти региона попытку атаки не комментировали.

25 сентября Минобороны сообщало, что около 22:30 и 23:00 мск силы ПВО сбили по два БПЛА над Курской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Рано утром 25 сентября БПЛА атаковали Центральный округ Курска. В результате повредились несколько частных домовладений и крыши административного здания, в многоквартирном доме выбило стекла. Еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате выбило стекла в частном доме.

Лусине Баласян