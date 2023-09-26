Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курская область подверглась четвертой за сутки атаке БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что 26 сентября около 05:30 мск над Курской областью силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Власти региона попытку атаки не комментировали.

25 сентября Минобороны сообщало, что около 22:30 и 23:00 мск силы ПВО сбили по два БПЛА над Курской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Рано утром 25 сентября БПЛА атаковали Центральный округ Курска. В результате повредились несколько частных домовладений и крыши административного здания, в многоквартирном доме выбило стекла. Еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате выбило стекла в частном доме.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...