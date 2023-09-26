Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 00:13 , 26.09

Пострадавших от взрыва бензовоза в Карабахе не могут перевезти из-за погоды

Около 200 человек, пострадавших после взрыва бензовоза с топливом на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран, пока не могут перевезти из-за плохих погодных условий и ночного времени суток. Об этом сообщил Минздрав Армении.

В ведомстве заверили, что предпринимаются все попытки перевезти пострадавших в медицинские учреждения наземным и воздушным путем. «Однако ночь и плохие погодные условия на данный момент делают невозможной перевозку»,— сообщили «Sputnik Armenia» в пресс-службе Минздрава. Ведется работа по организации транспортировки пострадавших на вертолете.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабхской республики Метаксе Акопян сообщал, что на заправочной станции выдали бензин тем, кто уезжал из региона в Армению. По данным Минздрава Армении, медицинских возможностей для оказания помощи пострадавшим недостаточно, необходима санитарная авиация. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что направила к пострадавшим машину скорой помощи.

Жители Нагорного Карабаха выезжают в Армению после проведения в регионе военной операции Азербайджана. По последним данным на 25 сентября, число уехавших превысило 4,8 ты. человек.

Подробнее — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...