Пострадавших от взрыва бензовоза в Карабахе не могут перевезти из-за погоды

Около 200 человек, пострадавших после взрыва бензовоза с топливом на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран, пока не могут перевезти из-за плохих погодных условий и ночного времени суток. Об этом сообщил Минздрав Армении.

В ведомстве заверили, что предпринимаются все попытки перевезти пострадавших в медицинские учреждения наземным и воздушным путем. «Однако ночь и плохие погодные условия на данный момент делают невозможной перевозку»,— сообщили «Sputnik Armenia» в пресс-службе Минздрава. Ведется работа по организации транспортировки пострадавших на вертолете.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабхской республики Метаксе Акопян сообщал, что на заправочной станции выдали бензин тем, кто уезжал из региона в Армению. По данным Минздрава Армении, медицинских возможностей для оказания помощи пострадавшим недостаточно, необходима санитарная авиация. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что направила к пострадавшим машину скорой помощи.

Жители Нагорного Карабаха выезжают в Армению после проведения в регионе военной операции Азербайджана. По последним данным на 25 сентября, число уехавших превысило 4,8 ты. человек.

Подробнее — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Лусине Баласян