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«Прогресс» принимает эстафету

В Воронеже Камерный театр поучаствовал в открытии негосударственного проекта

В центре Воронежа в реконструированном здании бывшей обувной фабрики «Прогресс» начал работу одноименный негосударственный центр культуры и искусства. Проект позиционирует себя как независимая площадка для воронежских артистов и музыкантов. Спектакли, в основном моно-, на ней пока подготовили актеры Камерного театра, а его худрук Михаил Бычков консультировал создателей «Прогресса» и сам может здесь что-то поставить. По его словам, новый центр принял эстафету независимого театрального движения в Воронеже. Пока «Прогресс» зарабатывает только от продажи билетов и готовится искать финансирование на дооснащение.

Фото: Сергей Пенкин

Фото: Сергей Пенкин

Негосударственный центр культуры и искусства «Прогресс» открылся в Воронеже в конце прошлого сезона. Новое театральное пространство расположилось в подвальном помещении бывшей одноименной обувной фабрики в центре города, которую в бизнес-центр реконструировали структуры девелопера Анатолия Шмыгалева. Еще на стадии разработки предполагалось, что здесь могут развиваться и культурные проекты.

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В конце прошлого сезона в центре было показано несколько постановок, в том числе гастрольных. Арт-директор «Прогресса» Раиса Ждан (долгое время она работала в дирекции Платоновского фестиваля искусств сначала пресс-секретарем, затем куратором программ) пояснила, что проект хотели поскорее запустить, чтобы посмотреть, как его принимает аудитория. С нового сезона он заработал на полную мощь и даже успел провести гастроли.

В «Прогрессе» два зала. Черный оборудован небольшим экраном, который выполняет и функции задника, и рассчитан на 80–90 мест. Стулья в нем складные офисные, так что возможно несколько конфигураций рассадок. Белая студия вмещает 30–40 зрителей и предназначена для детских спектаклей и мастер-классов. Здесь предполагается свободная рассадка: например, дети могут сидеть на подушках, а их родители — вдали на стульях.

Резидентами «Прогресса» пока стали четыре актера Камерного театра. Три постановки являются моноспектаклями. Народный артист России Камиль Тукаев показывает «Сказки дяди Камы» с элементами сторителлинга. Пока в репертуаре только корейская народная сказка «Чепоги», но господин Тукаев планирует и другие постановки.

Наталья Шевченко в «Правилах поведения в современном обществе» по пьесе Жана-Люка Лагарса в образе немного чопорной дамы в ярком зеленом костюме почти полтора часа рассказывает о том, что и как правильно надо делать в самых разных ситуациях, начиная от выбора имени ребенку. В этом спектакле много юмора, но вместе с тем много и серьезных размышлений, в том числе о нелегкой жизни самого персонажа. Несмотря на обилие смешных эпизодов, и для артистки, и для зала спектакль является сложной работой: первой надо удержать внимание зрителей, вторым — усвоить поток информации.

«Сон смешного человека»

Фото: Андрей Парфенов

Георгий Яковлев готовится в октябре представить «Сон смешного человека» по рассказу Федора Достоевского. Впрочем, постановка скорее будет адаптацией под новую площадку — артист ранее уже играл «сон» на других сценах. Консультантом стал один из первых актеров Камерного Олег Мокшанов, который также создал моноспектакль по этому произведению в 1994 году.

В еще одном проекте заняты четыре человека. Актриса Яна Кузина в «Кабаре Галич» поет 12 песен Александра Галича и в каждой разыгрывает небольшой спектакль о персонажах той или иной композиции. В ее интерпретации это не только песни, то «блатные», то остросоциальные, но и истории о разных судьбах и приметах советского времени. Звучит в спектакле и голос самого Галича. На фоне его гитары куда более богато звучат созданные пианисткой Юлией Яковлевой аранжировки для клавишных, скрипки (Мария Александрова) и виолончели (Елена Филатова). Яна Кузина рассказывает и о самом Александре Галиче, превращая постановку в экскурс для молодой аудитории по творчеству легендарного автора.

«Кабаре Галич»

Фото: Андрей Парфенов

«Прогресс» используется и как концертная площадка. Местный композитор Ярослав Борисов, одно время руководивший музыкальной частью Камерного театра и писавший музыку для нескольких спектаклей, вместе со своими единомышленниками создал программу «График звука». В ней музыканты импровизируют на основе картин, каждому цвету и элементу соответствует своя нота. «Для музыкантов была сердечная боль, когда закрылся книжный клуб “Петровский”: камерных площадок не осталось. Для всех моих коллективов это был целевой зал. В итоге мы были в некоем вакууме в миллионном городе, но появился “Прогресс”. Надеюсь, здесь будут выступать много своеобразных музыкантов»,— рассказал Ярослав Борисов.

Это не единственные связи «Прогресса» с Камерным театром. Бизнесмен Анатолий Шмыгалев является одним из попечителей Камерного. Он пояснил «Ъ-Черноземье», что это благотворительный проект: «Пока новый культурный центр не может существовать без дотаций, даже Камерный театр не окупается. Не думаю, что там можно серьезно зарабатывать. Возможно, в будущем что-то изменится».

Основатель и худрук театра Михаил Бычков консультировал создателей «Прогресса» в вопросах правильной организации театрального пространства. Также использовали часть оборудования, которая была у Камерного в ДК железнодорожников до переезда в собственное здание. Михаил Бычков планирует поставить в «Прогрессе» спектакль с артистами, которые не работают у него в театре. «Когда я прихожу сюда, то чувствую дух того старого Камерного, который тоже начинался как негосударственный. Возможность открыть новое пространство — это чудо. Спасибо владельцам этого здания, которые предоставили хорошие условия для старта. “Прогресс” принял некую эстафету, которую не задушишь, не убьешь»,— рассказал Михаил Бычков.

В планах у «Прогресса» еще одна собственная постановка: ведутся переговоры с петербургским режиссером Дмитрием Крестьянкиным. Здесь также могут состояться читки пьес, камерные хореографические спектакли, раз в пару месяцев предполагаются гастроли независимых театров. «Мы надеемся, что воронежские артисты и музыканты смогут предложить какие-то проекты»,— отметила Раиса Ждан. Она пояснила «Ъ-Черноземье», что сейчас единственным источником доходов является продажа билетов: «У нас нет государственного финансирования». «В наших первых проектах артисты работают за фиксированный гонорар. Спектакли очень минималистичные в плане оформления: почти нет декораций, костюмы — из подбора, пока доходов от продажи билетов хватает и на выплату гонораров артистам, и на работу техников и билетеров»,— добавила она.

По ее словам, «Прогресс» в связи с приглашением режиссеров ожидает роста расходов. Поэтому проекту нужна финансовая подушка, он ищет меценатов и готовится подавать заявки на гранты. Пока театр работает в ноль. «Вырученных средств хватает только на текущие расходы центра, откладывать что-то на будущие постановки трудно. Нам еще нужно докупить мебель и техническое оборудование»,— добавила Раиса Ждан.

Вместе с «Прогрессом» второй сезон начал еще один новый независимый проект «Попкорн драма». Его в съемной квартире основали несколько артистов, не состоящих в штате крупных театров. Они создали несколько импровизационных форматов, в которых в том числе участвуют и актеры из разных театров.

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Продолжает работать частный Новый театр, около года назад переехавший из Дома актера в помещение бывшего бара. Никитинский театр все еще обустраивает новую площадку и играет несколько спектаклей в недостроенном здании. Под занавес прошлого сезона о закрытии объявил проект «Неформат», в котором актеры гостеатров играли разные спектакли около десяти лет. Это связано с отъездом из Воронежа основателя идеи Антона Тимофеева. Дом актера, в котором «Неформат» арендовал сцену, заявил, что несколько спектаклей будут сохранены.

Александр Прытков

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