Воронежу добавят «Перчини»

В конце декабря в центре Воронежа планируется открытие ресторана итальянской кухни от федеральной сети «Перчини», выяснил «Ъ-Черноземье». Проект будет самостоятельно развивать компания «Ресторатор франчайзинг груп». Заведение, в которое планируется вложить 56 млн руб., арендует 630 кв. м в бизнес-центре «Прогресс». Здесь предусматриваются основной зал и летняя веранда на 66 столов и 268 мест. В компании считают, что в Воронеже не хватает демократичного сегмента итальянской кухни. Участники рынка называют формат удачным для города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Assunta Madre Фото: Assunta Madre

О планируемом открытии итальянского ресторана «Перчини» в центре Воронежа одноименной федеральной сети «Ъ-Черноземье» рассказала бренд-директор сети Елена Носова. Заведение будет открыто в конце декабря на первом этаже бизнес-центра «Прогресс» на улице Фридриха Энгельса, который из обувной фабрики реконструировали структуры девелопера Анатолия Шмыгалева.

Проект самостоятельно реализует владелец сети «Ресторатор франчайзинг груп». В воронежский ресторан планируется вложить 56 млн руб. В нем должно быть 66 столов (52 в основном зале и еще 14 на летней веранде) и 268 мест (208 в зале и 60 на веранде). Объект займет 630 кв. м, в том числе 100 кв. м придется на веранду. Площади взяты в аренду, уточнила Елена Носова.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ресторатор франчайзинг груп» зарегистрировано в Москве с новосибирским ИНН в мае 2015 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 7,5 млн руб. В 2022 году выручка составила 117,6 млн руб., чистая прибыль — 60,9 млн. Гендиректором является Элеонора Старкова. Совладельцы — Тамара Чухрова (33,73%), Сергей Назиров (29,97%), Олег Сапухин (27,02%) и сама компания (9,28%).

Элеонора Старкова также управляет московским ООО «Перчини рус». Его совладельцами являются Тамара Чухрова (37,18%), Ева (Сергеевна) Назирова (33,03%) и Олег Сапухин (29,79%). Компания зарегистрирована в декабре 2022 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Семья Назировых, Тамара Чухрова и Олег Сапухин являются совладельцами еще нескольких работающих в сфере общепита компаний.

Сеть «Перчини» создана 16 лет назад с ресторана в Новосибирске. По собственным данным, сейчас около 30 ресторанов работают в 18 городах России (в том числе в Белгороде) и столице Казахстана Астане. «Кухня сочетает в себе традиционные рецепты, современные гастрономические тренды, авторские блюда по мотивам итальянской классики»,— указано на сайте «Перчини». Инвестиции в каждый ресторан составляют в среднем от 45 до 55 млн руб. в зависимости от размера и состояния помещения, рассказывала Елена Носова в июле на открытии точки в Перми (в это заведение вложено 53 млн руб.).

Интерес к Воронежу госпожа Носова объяснила тем, что это большой перспективный город. «По нашей оценке, в нем есть недостаток в демократичном сегменте итальянской кухни»,— добавила она.

По ее словам, итальянская кухня находится вне тренда и всегда востребована «в отличие от многих других»: «Этот факт доказывает существование и динамичное развитие нашей сети».

Белгородский проект Елена Носова оценивает положительно — ресторан востребован, «несмотря на сложную обстановку». Подтвержденных планов по работе в других городах Черноземья нет. «Многое зависит от помещения, так как ресторан мы открываем только на той площадке, в которой уверены. Если такая найдется в городах Черноземья, обязательно оценим возможность открытия там»,— пояснила госпожа Носова.

За последнее время в Воронеже открылось несколько ресторанов. В конце августа в центре рядом с облправительством запустили итальянский ресторан Valentino примерно на 120 мест (несколько лет в Центральном доме мебели уже работает семейное заведение Pinzeria by Bontempi). В конце июня заработал ресторан «премиальной советской кухни» «Современники», который вместе с медицинской ГК «Олимп здоровья» (ранее на этом месте было кафе «Олимп вкуса») запустил московский ресторатор Александр Затуринский.

Летом в центре города открылся ресторан бельгийской кухни Belgium, который вместе с ресторанной группой White Rabbit Family развивает местная пивоваренная ГК «Таркос». Еще один схожий проект, Brasserie Lambic, местные инвесторы, среди которых девелоперы Илья Анохин и Антон Евсеев, реализовали по франшизе одноименной сети в начале года.

В то же время за лето в Воронеже выставили на продажу семь крупных заведений (за них на «Авито» просят от 7,5 до 50 млн руб.), а некоторые недавно заработавшие проекты быстро свернулись. Примерно в течение года в одном и том же помещении сначала недолго работал итальянский ресторан «Неаполис», а затем закрывшийся этим летом гастробар «Крестный отец». Также в центре города прекратил работать бар Garry.

Совладелец и директор кафе «Гармошка» Николай Шалыгин отмечает, что итальянская кухня всегда была популярна в России. «В какой-то момент после 2014 года заведения с итальянской тематикой закрылись или переформатировались, сейчас же снова возвращаются. Причиной закрытия назывались продовольственные контрсанкции. Сейчас проблем с ингредиентами нет, итальянское вино стабильно в топе-3 по объему импорта, а любовь к блюдам итальянской кухни у населения осталась»,— объясняет ресторатор.

По мнению господина Шалыгина, открытие большого заведения в центре города оправданно: «Указанный сегмент будет выгодно отличаться от недавно открытого премиального Valentino. Последний будет конкурировать с Sentimento — это тоже заведение с большим чеком, открытое пару лет назад в шаге от будущего „Перчини“».

«У владельцев есть большой опыт открытий в регионах»,— добавил он.

Управляющий партнер ресторана «1586» Сергей Слабунов считает, что сделать проект в демократическом сегменте проблематично: «Они в России всегда сложно выживают». При этом, по мнению эксперта, шансы есть, так как итальянская кухня в Воронеже популярна, а «общеэкономические тенденции в моменте также могут сыграть на руку проекту». «Все будет зависеть от „продукта“, то есть качества кухни, сервиса, маркетинга, дизайна. Ниша в регионе в каком-то смысле полупустая, явных лидеров нет»,— пояснил господин Слабунов.

Александр Прытков