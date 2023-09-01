Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коронавирус вышел из залов

Воронежские гостеатры превысили допандемийную посещаемость

В 2022 году воронежские государственные театры впервые добились увеличения посещаемости в сравнении с допандемийным периодом. Ранее этому мешали простои и ограничения по заполняемости залов, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом. Сразу у трех театров — оперы и балета, драматического, кукол — доходы оказались выше расходов. Этого удалось достичь за счет поступления по госзаданию, при этом оперный его не выполнил по проценту заполняемости и числу зрителей. Единственным театром, у которого приносящая доход деятельность оказалась больше госсредств, остается Камерный.

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

По итогам 2022 года наибольшим плюсом отметился театр оперы и балета. Его доходы составили 385,3 млн руб., что почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее. При этом доходная часть превысила расходную на 27,2 млн. Почти на эту же сумму ранее расходов оказалось больше. В целом расходы театра составили 358 млн. Наибольшую часть доходов принесли поступления по государственному заданию — 302,8 млн (в 1,4 раза больше, чем годом ранее). От собственной деятельности театр получил 55 млн, целевые средства составили 27,2 млн руб.

Что было с посещаемостью и заработком у воронежских гостеатров в 2021 году

При этом театр не выполнил госзадание по посещаемости и количеству зрителей. По плану заполняемость зала должна быть 60%, а общее число человек — 97,2 тыс. По факту зал заполнялся на 48%, а на мероприятия пришли 88,4 тыс. зрителей. Вместе с тем число выступлений оказалось больше на 19 — проведено 170 вместо плановых 151. Новых постановок в соответствии с заданием было три. На 2023–2025 годы установлены те же показатели — каждый год должно быть 60% заполняемости, 97,2 тыс. зрителей, 151 выступление и три новых спектакля.

У театра кукол имени Вольховского доходы превысили расходы на 6,7 млн руб.— 102,1 млн против 95,4 млн. В 2021 году театр был единственным прибыльным с показателем 4,7 млн. Доходы тогда были ниже в 1,6 раза, расходы составляли 60,5 млн. Наибольшую часть принесли поступления по госзаданию — 42,3 млн. Немногим меньше пришлось на целевые средства — 40,6 млн. Приносящая доход деятельность составила 19,2 млн.

Госзадание было перевыполнено. Заполняемость зала составила 89,6% против плановых 70%, число зрителей — 43,9 тыс. против 39,3 тыс., число мероприятий — 301 против 290, новых спектаклей — четыре вместо трех. Театр оказался единственным, для кого госзадание установило разные показатели на следующие годы. В 2023 году заполняемость должна быть 73%, число зрителей — 45,6 тыс., выступлений — 322, новых постановок — три. На 2024-й они равны 74%, 46,2 тыс., 332 и три, на 2025-й — 75%, 44,9 тыс., 315 и три.

Третьим прибыльным оказался театр юного зрителя. Его доходы составили 94,9 млн руб., расходы — 93,3 млн, разница — 1,6 млн. Первые два показателя выросли почти в 1,3 раза. Поступления по госзаданию принесли 64,8 млн, приносящая доход деятельность — 29,4 млн, целевые средства — 3,7 млн.

План также был перевыполнен. Заполняемость зала составила 93,7% вместо указанных в госзадании 75%, число зрителей — 59,7 тыс. вместо 51,2 тыс., мероприятий — 264 вместо 248, новых постановок — пять вместо четырех. На следующие годы театр должен обеспечить 75% заполняемости, привлечь 61 тыс. человек и организовать 258 выступлений. Число новых постановок не указано.

Наиболее убыточным стал театр драмы имени Кольцова. У него расходы превысили доходы на 16,2 млн руб.— 169,1 млн против 152,9 млн. В 2021 году разница равнялась 20,8 млн, тогда доходы были на уровне 132,2 млн, а расходы — 153,1 млн. Как и у других, большая часть доходов пришлась на поступления по госзаданию — 103,1 млн. Своя деятельность принесла 42,2 млн, целевые средства составили 7,5 млн.

Госзадание при этом было перевыполнено. Заполняемость зала составила 82,83% против плановых 69%, число зрителей — 55,3 тыс. против 44,3 тыс., мероприятий — 269 против 266. Количество новых постановок не было превышено, прошли три премьеры. В следующие годы театр должен обеспечить 70% заполняемости зала, привлечь 45,8 тыс. человек, провести 367 показов и создать три спектакля.

Также убыточным остался Камерный театр — самый титулованный и единственный со статусом автономного учреждения культуры (все остальные являются государственными бюджетными). Его расходы составили 135 млн руб., а доходы — 122,9 млн. Разница составила 12,2 млн. В сравнении с 2021 годом доходы увеличились в 1,3 раза, а разница между показателями уменьшилась почти вдвое.

Театр снова оказался единственным, у которого приносящая доход деятельность оказалась выше выделяемых регионом средств. Сумма составила 73,5 млн — в 1,4 раза больше показателя 2021 года. Также приносящая доход деятельность в 1,8 раза превысила поступления по госзаданию, которые равнялись 41,5 млн. Годом ранее по этому критерию власти выделили на 3,8 млн меньше, рост поступлений — минимальный среди всех театров.

Целевые средства принесли в 2022 году еще 7,9 млн.

Камерный также больше остальных приблизился к стопроцентной заполняемости зала. В 2022 году она составила 98%, в госзадании было установлено 66%. Перевыполнены и другие показатели: количество зрителей составило 35,8 тыс. вместо плановых 24,8 тыс., выступлений — 235 вместо 228, новых спектаклей — пять вместо четырех. На следующие годы госзадание установило 90% заполняемости зала, 33,4 тыс. зрителей, 229 показов и три премьеры.

В отчетности не указываются причины роста показателей театров. Однако ранее их снижение объяснялось приостановлением деятельности. Прошлый год стал первым для театров после начала пандемии, когда они ни разу не закрывались из-за роста заболеваемости или попадали под ограничения по заполняемости. В 2020 году они не работали несколько месяцев. В 2021 году деятельность ненадолго приостанавливалась, а стопроцентную посещаемость разрешили только в апреле.

Судя по некоторым опубликованным прошлым отчетам, театрам по числу зрителей удалось даже превысить допандемийные показатели. Например, в драмтеатр в 2019 году пришло 46,7 тыс. человек (в 2022 году — на 8,6 тыс. больше), а в оперный — 80,5 тыс. (на 7,9 тыс. больше). Заполняемость также оказалась выше. При этом до пандемии оба театра не смогли выполнить госзадание и по числу зрителей, и по заполняемости.

Сами учреждения предпочитают подводить итоги сезона. Он не равен году, отсчитывается от сентября до июня. В последнее время большинство начинает работать в августе и заканчивает в июне.

Какими спектаклями воронежские гостеатры завершили сезон 2022/23

По данным Камерного театра, в сезоне 2022/23 выпущено семь премьер и сыграно 276 спектаклей, которые посмотрели 40,8 тыс. зрителей. В драмтеатре за это время подготовили шесть новых постановок и устроили 301 показ, привлекший более 70 тыс. человек. Театр кукол выпустил шесть премьер и сыграл 437 спектаклей, которые посетили около 61,5 тыс. зрителей. Финансовые показатели сезона театры публично не раскрывали.

Александр Прытков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...