Коронавирус вышел из залов

В 2022 году воронежские государственные театры впервые добились увеличения посещаемости в сравнении с допандемийным периодом. Ранее этому мешали простои и ограничения по заполняемости залов, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом. Сразу у трех театров — оперы и балета, драматического, кукол — доходы оказались выше расходов. Этого удалось достичь за счет поступления по госзаданию, при этом оперный его не выполнил по проценту заполняемости и числу зрителей. Единственным театром, у которого приносящая доход деятельность оказалась больше госсредств, остается Камерный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

По итогам 2022 года наибольшим плюсом отметился театр оперы и балета. Его доходы составили 385,3 млн руб., что почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее. При этом доходная часть превысила расходную на 27,2 млн. Почти на эту же сумму ранее расходов оказалось больше. В целом расходы театра составили 358 млн. Наибольшую часть доходов принесли поступления по государственному заданию — 302,8 млн (в 1,4 раза больше, чем годом ранее). От собственной деятельности театр получил 55 млн, целевые средства составили 27,2 млн руб.

При этом театр не выполнил госзадание по посещаемости и количеству зрителей. По плану заполняемость зала должна быть 60%, а общее число человек — 97,2 тыс. По факту зал заполнялся на 48%, а на мероприятия пришли 88,4 тыс. зрителей. Вместе с тем число выступлений оказалось больше на 19 — проведено 170 вместо плановых 151. Новых постановок в соответствии с заданием было три. На 2023–2025 годы установлены те же показатели — каждый год должно быть 60% заполняемости, 97,2 тыс. зрителей, 151 выступление и три новых спектакля.

У театра кукол имени Вольховского доходы превысили расходы на 6,7 млн руб.— 102,1 млн против 95,4 млн. В 2021 году театр был единственным прибыльным с показателем 4,7 млн. Доходы тогда были ниже в 1,6 раза, расходы составляли 60,5 млн. Наибольшую часть принесли поступления по госзаданию — 42,3 млн. Немногим меньше пришлось на целевые средства — 40,6 млн. Приносящая доход деятельность составила 19,2 млн.

Госзадание было перевыполнено. Заполняемость зала составила 89,6% против плановых 70%, число зрителей — 43,9 тыс. против 39,3 тыс., число мероприятий — 301 против 290, новых спектаклей — четыре вместо трех. Театр оказался единственным, для кого госзадание установило разные показатели на следующие годы. В 2023 году заполняемость должна быть 73%, число зрителей — 45,6 тыс., выступлений — 322, новых постановок — три. На 2024-й они равны 74%, 46,2 тыс., 332 и три, на 2025-й — 75%, 44,9 тыс., 315 и три.

Третьим прибыльным оказался театр юного зрителя. Его доходы составили 94,9 млн руб., расходы — 93,3 млн, разница — 1,6 млн. Первые два показателя выросли почти в 1,3 раза. Поступления по госзаданию принесли 64,8 млн, приносящая доход деятельность — 29,4 млн, целевые средства — 3,7 млн.

План также был перевыполнен. Заполняемость зала составила 93,7% вместо указанных в госзадании 75%, число зрителей — 59,7 тыс. вместо 51,2 тыс., мероприятий — 264 вместо 248, новых постановок — пять вместо четырех. На следующие годы театр должен обеспечить 75% заполняемости, привлечь 61 тыс. человек и организовать 258 выступлений. Число новых постановок не указано.

Наиболее убыточным стал театр драмы имени Кольцова. У него расходы превысили доходы на 16,2 млн руб.— 169,1 млн против 152,9 млн. В 2021 году разница равнялась 20,8 млн, тогда доходы были на уровне 132,2 млн, а расходы — 153,1 млн. Как и у других, большая часть доходов пришлась на поступления по госзаданию — 103,1 млн. Своя деятельность принесла 42,2 млн, целевые средства составили 7,5 млн.

Госзадание при этом было перевыполнено. Заполняемость зала составила 82,83% против плановых 69%, число зрителей — 55,3 тыс. против 44,3 тыс., мероприятий — 269 против 266. Количество новых постановок не было превышено, прошли три премьеры. В следующие годы театр должен обеспечить 70% заполняемости зала, привлечь 45,8 тыс. человек, провести 367 показов и создать три спектакля.

Также убыточным остался Камерный театр — самый титулованный и единственный со статусом автономного учреждения культуры (все остальные являются государственными бюджетными). Его расходы составили 135 млн руб., а доходы — 122,9 млн. Разница составила 12,2 млн. В сравнении с 2021 годом доходы увеличились в 1,3 раза, а разница между показателями уменьшилась почти вдвое.

Театр снова оказался единственным, у которого приносящая доход деятельность оказалась выше выделяемых регионом средств. Сумма составила 73,5 млн — в 1,4 раза больше показателя 2021 года. Также приносящая доход деятельность в 1,8 раза превысила поступления по госзаданию, которые равнялись 41,5 млн. Годом ранее по этому критерию власти выделили на 3,8 млн меньше, рост поступлений — минимальный среди всех театров.

Целевые средства принесли в 2022 году еще 7,9 млн.

Камерный также больше остальных приблизился к стопроцентной заполняемости зала. В 2022 году она составила 98%, в госзадании было установлено 66%. Перевыполнены и другие показатели: количество зрителей составило 35,8 тыс. вместо плановых 24,8 тыс., выступлений — 235 вместо 228, новых спектаклей — пять вместо четырех. На следующие годы госзадание установило 90% заполняемости зала, 33,4 тыс. зрителей, 229 показов и три премьеры.

В отчетности не указываются причины роста показателей театров. Однако ранее их снижение объяснялось приостановлением деятельности. Прошлый год стал первым для театров после начала пандемии, когда они ни разу не закрывались из-за роста заболеваемости или попадали под ограничения по заполняемости. В 2020 году они не работали несколько месяцев. В 2021 году деятельность ненадолго приостанавливалась, а стопроцентную посещаемость разрешили только в апреле.

Судя по некоторым опубликованным прошлым отчетам, театрам по числу зрителей удалось даже превысить допандемийные показатели. Например, в драмтеатр в 2019 году пришло 46,7 тыс. человек (в 2022 году — на 8,6 тыс. больше), а в оперный — 80,5 тыс. (на 7,9 тыс. больше). Заполняемость также оказалась выше. При этом до пандемии оба театра не смогли выполнить госзадание и по числу зрителей, и по заполняемости.

Сами учреждения предпочитают подводить итоги сезона. Он не равен году, отсчитывается от сентября до июня. В последнее время большинство начинает работать в августе и заканчивает в июне.

По данным Камерного театра, в сезоне 2022/23 выпущено семь премьер и сыграно 276 спектаклей, которые посмотрели 40,8 тыс. зрителей. В драмтеатре за это время подготовили шесть новых постановок и устроили 301 показ, привлекший более 70 тыс. человек. Театр кукол выпустил шесть премьер и сыграл 437 спектаклей, которые посетили около 61,5 тыс. зрителей. Финансовые показатели сезона театры публично не раскрывали.

Александр Прытков