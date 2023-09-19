Дроны схватывают на лету

В минувшие выходные четыре региона Черноземья подверглись атакам со стороны Украины. Наиболее серьезный ущерб был нанесен Курской области, где один человек погиб, а еще трое получили ранения. В Белгородской области от снарядов пострадало жилье, а в удаленных от границы Воронежской и Орловской областях беспилотники были сбиты, что позволило избежать жертв и разрушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Гладков Фото: Вячеслав Гладков

От интенсивных атак со стороны Украины в минувшие выходные больше всего пострадала Курская область. В субботу, 16 сентября, губернатор Роман Старовойт сообщил о гибели жителя суджанского села Плехова, расположенного на юго-западе региона в 2,5 км от границы. 30-летний мужчина скончался на месте из-за ранения во время обстрела. Глава региона выразил соболезнования его родственникам. Он также пообещал помочь с восстановлением пострадавшего от атаки жилья.

В этот же день в расположенной чуть западнее кореневской деревне Успеновке насчитали 17 прилетов. Снаряды попали в пристройку жилого дома и детскую площадку. Никто из жителей не пострадал, однако на следующий день, в воскресенье, при повторном обстреле деревни ранения получили три человека. Одного местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии, а еще двум с легкими ранениями оказали медицинскую помощь на месте. Позже под огнем оказались поселок Теткино и село Попово-Лежачи, расположенные в Глушковском районе прямо у границы. Снаряды повредили линии электропередач, из-за чего часть улиц остались без света. Атаки на населенные пункты продолжились в начале рабочей недели: в Теткине ранение средней степени тяжести получила местная жительница, ее госпитализировали.

В Белгородской области в минувшие выходные наиболее серьезный ущерб от атак со стороны Украины зафиксировали в селах Старый Хутор и Козинка Валуйского и Грайворонского горокругов. В населенных пунктах в общей сложности из-за падения снарядов пострадали четыре частных жилых дома. Также за два дня, судя по отчетам губернатора Вячеслава Гладкова, регион атаковали около восьми беспилотных летательных аппаратов. К разрушениям и ранениям людей они не привели. Система противовоздушной обороны в воскресенье выявила и уничтожила беспилотники над Валуйским горокругом и Белгородским районом.

Также в выходные атаки беспилотников пережили и другие регионы Черноземья. Ранним утром в субботу в 3:50 один БПЛА упал на территории Орла, расположенной в 200 км от границы. Он рухнул на резервуар с топливом в Железнодорожном районе. С огнем удалось оперативно справиться, пострадавших не было. За день до этого происшествия губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник над расположенным восточнее облцентра Ливенским районом. Пострадавших и разрушений там не было.

В Воронежской области в воскресенье силы радиоэлектронной борьбы выявили и подавили беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений не было. Сообщая о происшествии, губернатор Александр Гусев поблагодарил военных за работу, но не назвал место падения беспилотника. По данным СМИ, БПЛА рухнул недалеко от автодороги Воронеж — Нововоронеж и взорвался после обнаружения.

Сергей Толмачев