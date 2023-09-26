Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала видео с избиением, предположительно, Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, который находится в СИЗО в Грозном. Он утверждал, что его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

Татьяна Москалькова заявила, что уничтожение священных книг — «общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих», которое не может оставаться безнаказанным.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

16 августа Татьяна Москалькова получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку.

Бывший адвокат Никиты Журавеля не подтвердил личность избитого на видео мужчины. Однако сегодня, 25 сентября, Рамзан Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала публикацию видео вызовом правоохранительным органам и в целом праву. По ее словам, на запросы во ФСИН о содержании Никиты Журавеля она получила «пространный ответ», из которого следует, что «никого переводить не будут».

Подробности — в публикации «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Лусине Баласян