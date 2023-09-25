Экстремизм вступил в конкуренцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник поддержал концепцию поправок к Уголовному кодексу (УК) о введении ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. В то же время первый зампред комитета Ирина Панькина указала на слишком широкие формулировки и конкуренцию норм с уже существующими статьями УК. Поэтому комитет планирует доработать документ ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект внесла в Думу 18 июля группа депутатов-единороссов, в том числе председатели комитетов по безопасности и по обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. Они предлагают расширить ст. 280 УК, предусматривающую наказание за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (от штрафа в 100–300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет). Авторы полагают, что этот состав необходимо дополнить «публичным оправданием экстремизма» и «пропагандой экстремизма». В примечаниях поясняется, что под оправданием нужно понимать «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Пропагандой же депутаты предлагают считать «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на профилактику экстремистских проявлений среди молодежи, в том числе случаев стрельбы в школах и детских садах, которая «приобретает статус "модного" движения».

«А это уже целенаправленная деятельность, в том числе с иностранным участием, направленная на разложение нашего общества, на нивелирование российских культурных и исторических ценностей и, как следствие, ценности человеческой жизни, детской жизни»,— подчеркивают авторы.

Правительство в своем отзыве от 3 апреля (опубликован в думской базе) поддержало законопроект «при условии его доработки до внесения» в Думу. Как говорится в документе, указанные деяния уже могут быть квалифицированы по другим статьям УК и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — о распространении экстремистских материалов, о пропаганде нацистской символики, о возбуждении ненависти или вражды и т. п. Поэтому в правительстве опасаются, что «реализация законопроекта приведет к коллизии названных норм со ст. 280 УК и трудностям при их разграничении на практике».

Авторы уверяли, что учли эти рекомендации и доработали проект еще до внесения. Однако на заседании профильного комитета 25 сентября опять встал вопрос о конкуренции норм. «В целом предлагаем концепцию законопроекта поддержать,— доложила первый зампред комитета Ирина Панькина (ЕР).— На первый взгляд он кажется небольшим и техническим, но, учитывая конкуренцию норм с уже существующими статьями УК, в том числе о публичных призывах к нарушению территориальной целостности, а также с уже существующими статьями КоАП, нам предстоит ко второму чтению с этим проектом поработать».

Как призналась госпожа Панькина, несмотря на «актуальность предлагаемых изменений», в комитете полагают, что «понятие очень широкое и под экстремизмом мы сейчас понимаем очень многое».

Анжелика Глазкова (КПРФ) сообщила, что воздержится при голосовании, посетовав, что по действующему законодательству «можно бороться не с реальным экстремизмом, а с инакомыслием». А настоящий экстремизм часто остается безнаказанным, пожаловалась она, приведя в пример слова протоиерея Андрея Ткачева о том, что на Украине «мы воюем с красной заразой». По поводу этой фразы госпожа Глазкова обратилась в Следственный комитет и ФСБ, и первое из этих ведомств увидело признаки экстремизма в высказывании священника, а второе — нет. Заодно коммунист вспомнила о нашумевшем случае в Абакане, где во время кампании по выборам главы Хакасии на улице выпустили свинью с серпом и молотом на боку: «Нанесли на свинью символы, которые изображены на Знамени Победы. Что в итоге? Экстремизма нет». Зато Приморский райсуд Санкт-Петербурга обвинил в возбуждении вражды и оштрафовал на 10 тыс. руб. члена КПРФ Алексея Филиппова за репост фразы французского философа Жан-Поля Сартра «Каждый антикоммунист — сволочь», напомнила депутат.

Дмитрий Вяткин (ЕР), напротив, заступился за авторов поправок, указав, что создание закрытого перечня того, что можно считать экстремизмом, «сделает закон о противодействии экстремистской деятельности нерабочим».

«Наши враги в нынешних условиях внутри страны действуют весьма изощренно,— предупредил депутат.— Какой бы мы закрытый перечень ни предусмотрели, в обход этого в любом случае какие-то действия будут осуществляться. Методы и способы воздействия на общество с целью дестабилизировать ситуацию, создать искусственно конфликты по любым основаниям — межконфессиональные, межрелигиозные, политические и прочие — с каждым годом все усиливаются, и в том числе работают наши враги из-за рубежа в рамках проведения специальной военной операции, ни для кого это не секрет. Поэтому здесь закрывать перечень и упрощать нашим врагам их работу, конечно, мы не будем». Единоросс также отметил, что «любой закон может пониматься по-разному, потому что всегда есть две стороны — обвинение и защита», и поэтому нужно больше внимания обращать на корректировку правоприменительной практики.

Итог дискуссии подвел председатель комитета Павел Крашенинников (ЕР). По его мнению, на самом деле никакого противоречия между тремя выступившими коллегами нет: все говорят о том, что законопроект необходимо доработать, «чтобы не было размытых формулировок, при этом норма должна быть универсальной». Комитет рекомендовал совету Думы вынести поправки на первое чтение уже 28 сентября.

Ксения Веретенникова