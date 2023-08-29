Парнокопытные политтехнологии

Политтехнолог Михаил Биюн, использовавший свинью для проведения предвыборной акции в Абакане, оштрафован судом на 20 тыс. руб. Животное с нарисованным на боку серпом и молотом прогулялось по центру хакасской столицы 18 августа. Баллотирующийся на второй срок глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) обвинил организаторов акции в «осквернении истории» и потребовал для них уголовного наказания. Подозреваемые в причастности к инциденту местные либерал-демократы обвинения опровергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свинья, раскрашенная для проведения предвыборной акции в Абакане

Фото: скриншот видео Свинья, раскрашенная для проведения предвыборной акции в Абакане

Фото: скриншот видео

Политтехнолог Михаил Биюн приговорен к штрафу в 20 тыс. руб. за нарушение правил пикетирования, сообщили “Ъ” в Абаканском горсуде. Полицейский протокол о нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП был составлен 26 августа, и в тот же день, несмотря на выходной, судья Елена Мамаева вынесла решение. Сама акция прошла 18 августа. Свинью, на одном боку которой красной краской были нанесены серп и молот, а на другом — надпись «Продолжительность жизни свиней растет», привезли в центр Абакана на автомобиле и выпустили на улицу.

В сентябре в Хакасии изберут главу республики, депутатов Верховного совета и городского совета Абакана. Действующий глава республики Валентин Коновалов обвинил в инциденте со свиньей противников КПРФ: «Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы,— символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память. Кроме того, они надругались над животным и создали риск ДТП». Отреагировало на акцию и федеральное руководство Компартии.

«В Хакасии противники коммунистов докатились до использования свиней с серпом и молотом. Но свинские технологии им не помогут»,— заверил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, пообещав обратиться в Следственный комитет с предложением возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и реабилитации нацизма.

Как рассказали “Ъ” в суде, в ходе заседания Михаил Биюн признал вину и заявил, что раскаивается в своем поступке. Региональные СМИ сообщили, что в организации акции со свиньей Михаилу Биюну, которого называют саратовским политтехнологом, помогал один из местных членов ЛДПР. Но в партии это опровергают. «Он не принимал участия в этой акции. Его не задерживали. Действительно, вызвали в полицию, человек приехал из командировки, пришел, дал объяснения, и в отношении него не было никакого судебного разбирательства»,— сообщил “Ъ” кандидат в главы Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов. Он добавил, что ему тоже хотелось бы знать, кто реальный организатор этой акции. «Во-первых, никто не пострадал,— отмечает господин Молчанов.— Во-вторых, ее масштаб… Она в действительности никого не оскорбила, потому что символом Победы у нас является не серп и молот, а флаг с этими символами. Ряд надуманных моментов, конечно, есть».

Об инциденте со свиньей зашла речь и в ходе очередных теледебатов кандидатов на пост главы Хакасии. «Одним из исполнителей ужасной акции оказался участник праймериз "Единой России" — политтехнолог и политтурист из Саратова,— заявил господин Коновалов.— Он успел из Хакасии восвояси удрать, но мы его нашли. И он уже отчасти наказан, но не до конца. Считаю, там должно быть уголовное дело». Отметим, Михаил Биюн действительно упомянут в сообщении на сайте саратовской «Единой России» в числе участников внутрипартийных праймериз к выборам в Госдуму в 2016 году. Единоросс и депутат Госдумы Сергей Сокол возразил, что в праймериз ЕР вправе участвовать любой россиянин, поэтому «вряд ли это можно как-то к нам отнести»: «Я буду настаивать, чтобы правоохранительные органы нашли виновных — как исполнителей, так и организаторов. Главное, чтобы расследование не вывело на самого себя, Валентин Олегович»,— сказал господин Сокол господину Коновалову.

Глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов называет происшедшее в Хакасии особенным случаем в политтехнологической практике последних лет: «Такие истории сейчас редкость, яркие кампании и даже яркие события в рамках кампаний стали никому не нужны. Более того, часто кампании "сушат", чтобы не привлекать к ним внимание избирателей и не повышать явку».

Валерий Лавский, Новосибирск