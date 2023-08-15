Депутату предъявили 90 томов

В Томске в понедельник начался суд над депутатом городской думы, экс-координатором местного штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в РФ) Ксенией Фадеевой. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, госпожа Фадеева призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года, манипулируя их сознанием и побуждая к противоправным действиям. Подсудимая предъявленное обвинение пока не прокомментировала. Ранее сам Алексей Навальный был осужден на 19 лет колонии особого режима по схожим обвинениям.
Ксения Фадеева
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
14 августа в Советском райсуде Томска прошло первое заседание по делу в отношении Ксении Фадеевой. Один из ее защитников, адвокат Семен Воднев, который только вступил в процесс, заявил ходатайство об ознакомлении с материалами 90-томного уголовного дела, попросив на это 10–14 дней. Но судья Дмитрий Худяков ходатайство отклонил: по его решению защитник будет читать материалы следствия в перерывах между заседаниями.
Госпожа Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ; до 12 лет лишения свободы) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК; до 4 лет лишения свободы).
Оглашенное прокурором обвинение связано с работой депутата в качестве главы томского штаба Алексея Навального в 2017–2021 годах. Сама экстремистская организация, создателями которой силовики считают оппозиционного политика и «неустановленных лиц», начала работу в 2011 году. По версии следствия, господином Навальным и его единомышленниками двигали мотивы политической и идеологической ненависти к действующей власти, представителям правоохранительных органов и судебной системы. Целью создания организации было «насильственное изменение конституционного строя, нарушение нормального функционирования органов власти, социальных институтов».
Для достижения этих намерений, считает следствие, среди прочего изготавливались видеоролики о коррупции чиновников различного уровня с призывами к противоправным действиям в отношении них, проводились как санкционированные властями, так и несогласованные акции протеста, в том числе с привлечением несовершеннолетних. По мнению правоохранителей, участие сторонников Алексея Навального в выборах было продиктовано желанием создать «видимость законности борьбы с коррупцией». «На самом деле целью участия в выборах был сбор пожертвований на организацию экстремистской деятельности»,— полагает следствие.
В деле также говорится, что экстремистское сообщество «ФБК. Команда Навального» (внесенный ранее в реестр иноагентов ФБК признан экстремистской организацией, запрещен в РФ и ликвидирован), имевшее разветвленную сеть региональных ячеек, характеризовалось устойчивостью и сплоченностью ее участников. В организации поддерживалась внутренняя дисциплина, соблюдались методы конспирации: вновь прибывшие проходили тщательную проверку, все общение проходило в мессенджерах.
Второй пункт обвинения связан с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в период действия в регионе режима повышенной готовности, объявленного из-за пандемии коронавируса. Они прошли в Томске 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 года и собрали соответственно 700, 150 и 130 участников. За совершение различных правонарушений были задержаны более 130 человек, включая несовершеннолетних.
«Фадеева, являвшаяся руководителем структурного подразделения экстремистского сообщества, неформальной ячейки общественного движения "Штаб Навального в Томске", совместно с заместителем координатора Фатеевым (Андрей Фатеев, депутат гордумы, который в декабре 2021 года покинул Россию.— “Ъ”) и неустановленными лицами в составе организованной группы осуществляла пропаганду, то есть распространяла сведения с целью формирования общественного мнения и манипулирования общественным сознанием о деятельности ФБК с побуждением граждан к совершению противоправных деяний»,— подытожила гособвинитель Юлия Карликовская.
Ксения Фадеева пока не прокомментировала предъявленные ей обвинения. Процесс продолжится 15 августа. Напомним, что в сентябре 2020 года госпожа Фадеева избралась в томскую гордуму при поддержке проекта «Умное голосование» (разработан командой Алексея Навального). Самого господина Навального в конце прошлой недели осудили на 19 лет колонии особого режима за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), финансирование экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ) и создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ).