Депутату предъявили 90 томов

В Томске в понедельник начался суд над депутатом городской думы, экс-координатором местного штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в РФ) Ксенией Фадеевой. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, госпожа Фадеева призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года, манипулируя их сознанием и побуждая к противоправным действиям. Подсудимая предъявленное обвинение пока не прокомментировала. Ранее сам Алексей Навальный был осужден на 19 лет колонии особого режима по схожим обвинениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Фадеева

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ксения Фадеева

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

14 августа в Советском райсуде Томска прошло первое заседание по делу в отношении Ксении Фадеевой. Один из ее защитников, адвокат Семен Воднев, который только вступил в процесс, заявил ходатайство об ознакомлении с материалами 90-томного уголовного дела, попросив на это 10–14 дней. Но судья Дмитрий Худяков ходатайство отклонил: по его решению защитник будет читать материалы следствия в перерывах между заседаниями.

Госпожа Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ; до 12 лет лишения свободы) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК; до 4 лет лишения свободы).

Оглашенное прокурором обвинение связано с работой депутата в качестве главы томского штаба Алексея Навального в 2017–2021 годах. Сама экстремистская организация, создателями которой силовики считают оппозиционного политика и «неустановленных лиц», начала работу в 2011 году. По версии следствия, господином Навальным и его единомышленниками двигали мотивы политической и идеологической ненависти к действующей власти, представителям правоохранительных органов и судебной системы. Целью создания организации было «насильственное изменение конституционного строя, нарушение нормального функционирования органов власти, социальных институтов».

Для достижения этих намерений, считает следствие, среди прочего изготавливались видеоролики о коррупции чиновников различного уровня с призывами к противоправным действиям в отношении них, проводились как санкционированные властями, так и несогласованные акции протеста, в том числе с привлечением несовершеннолетних. По мнению правоохранителей, участие сторонников Алексея Навального в выборах было продиктовано желанием создать «видимость законности борьбы с коррупцией». «На самом деле целью участия в выборах был сбор пожертвований на организацию экстремистской деятельности»,— полагает следствие.

В деле также говорится, что экстремистское сообщество «ФБК. Команда Навального» (внесенный ранее в реестр иноагентов ФБК признан экстремистской организацией, запрещен в РФ и ликвидирован), имевшее разветвленную сеть региональных ячеек, характеризовалось устойчивостью и сплоченностью ее участников. В организации поддерживалась внутренняя дисциплина, соблюдались методы конспирации: вновь прибывшие проходили тщательную проверку, все общение проходило в мессенджерах.

Второй пункт обвинения связан с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в период действия в регионе режима повышенной готовности, объявленного из-за пандемии коронавируса. Они прошли в Томске 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 года и собрали соответственно 700, 150 и 130 участников. За совершение различных правонарушений были задержаны более 130 человек, включая несовершеннолетних.

«Фадеева, являвшаяся руководителем структурного подразделения экстремистского сообщества, неформальной ячейки общественного движения "Штаб Навального в Томске", совместно с заместителем координатора Фатеевым (Андрей Фатеев, депутат гордумы, который в декабре 2021 года покинул Россию.— “Ъ”) и неустановленными лицами в составе организованной группы осуществляла пропаганду, то есть распространяла сведения с целью формирования общественного мнения и манипулирования общественным сознанием о деятельности ФБК с побуждением граждан к совершению противоправных деяний»,— подытожила гособвинитель Юлия Карликовская.

Ксения Фадеева пока не прокомментировала предъявленные ей обвинения. Процесс продолжится 15 августа. Напомним, что в сентябре 2020 года госпожа Фадеева избралась в томскую гордуму при поддержке проекта «Умное голосование» (разработан командой Алексея Навального). Самого господина Навального в конце прошлой недели осудили на 19 лет колонии особого режима за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), финансирование экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ) и создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ).

Альберт Константинов, Новосибирск