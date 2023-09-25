В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 20:57 мск опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение о воздушной тревоге над городом. В ту же минуту было опубликовано сообщение, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Ранее на заседании оперативного штаба местные власти разработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак. Согласно протоколу, после оповещения есть 30-50 минут для принятия мер личной безопасности.

23 сентября господин Развожаев поручил проверить временные укрытия в городе, поскольку местные жители жаловались, что некоторые из укрытий оказались закрыты. 22 сентября по штабу Черноморского флота в центре Севастополя был нанесен ракетный удар. По официальной информации, погиб один военнослужащий.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».