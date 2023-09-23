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Коммерсантъ FM
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Развожаев поручил разобраться с закрытыми укрытиями в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить временные укрытия на случай ракетной атаки по городу. Местные жители пожаловались, что некоторые из них были закрыты, когда власти объявляли об угрозе ракетного удара. В последний раз о возможной ракетной атаке предупреждали сегодня, 23 сентября.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Развожаев отметил, что подготовка убежищ на случай ракетного удара велась год назад, «пока в городе было относительно спокойно». «Все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор. Да, сейчас возникают точечные вопросы, где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы»,— написал он в Telegram. Проверить надлежащее функционирование временных укрытий господин Развожаев поручил и.о. замгубернатора Евгению Горлову.

Губернатор также призвал жителей Севастополя в случае возникновения вопросов обращаться в управляющую компанию или специальный чат-бот, «а не на всеобщее обозрение». При этом он подчеркнул, что благоустроить все временные укрытия невозможно, «на это нужны миллиарды».

«Хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать»,— написал господин Развожаев.

Сегодня в Севастополе системой противовоздушной обороны была сбита ракета. Ее обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. После этого в городе была отменена, заново объявлена и снова отменена воздушная тревога.

Накануне, 22 сентября, ракета попала в здание штаба Черноморского флота в центре Севастополя. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает ведомство.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».

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