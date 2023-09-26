Беспилоты гражданской авиации

По оценкам участников рынка, за год спрос на специалистов в сфере беспилотной авиации вырос минимум вдвое. Сейчас открыто 2–3 тыс. вакансий, всего в отрасли заняты до 25 тыс. человек. Активнее всего работодатели ищут инженеров и квалифицированных рабочих. Но средняя зарплата выросла незначительно и составляет около 115 тыс. руб. Эксперты отмечают, что спрос создает в основном гособоронзаказ, и ставят вопрос о востребованности специалистов по завершении военных действий. Многие собеседники “Ъ” считают, что рынок уже сейчас сильно перегрет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Спрос на специалистов в гражданском секторе беспилотной авиации, включая операторов, инженеров, тестировщиков, сборщиков и программистов, в 2023 году вырос в два-три раза, сообщили “Ъ” в платформе НТИ со ссылкой на опрос предприятий и статистику вакансий. Чаще всего специалистов нанимают в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии и Башкирии, Томской и Свердловской областях, отмечают в НТИ. Средняя зарплата год к году выросла незначительно — со 110 тыс. руб. до 115 тыс. руб.

Глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев говорит о росте в три-пять раз по сравнению с началом 2022 года. Тогда, отмечает он, в отрасли работали около 5 тыс. человек, в конце года — уже 10 тыс. человек, а сейчас — 20–25 тыс. человек. Во всех регионах РФ ищут еще 2–3 тыс. человек. В следующие два года в ассоциации ожидают удвоения рынка до 50 тыс. специалистов.

По данным экспертов, в компаниях в первую очередь наблюдается спрос на инженеров-конструкторов и технологов по разным направлениям, от механики до радиоэлектроники, специалистов по радиосвязи и программированию, а также рабочих на станочные и сборочные операции. Есть вакансии и на «эксплуатирующие кадры», но это «нерыночный перекос, продиктованный потребностями ОПК», уточнил Глеб Бабинцев: требуются операторы ручного управления для FPV-дронов (First Person View — дроны, передающие видеокадры пилоту в реальном времени). «Операторов обучают в большом количестве, но коммерческому рынку в таком объеме они не нужны»,— подчеркивает господин Бабинцев.

Часть опрошенных “Ъ” экспертов связывает рост рынка с расширением гособоронзаказа и соответствующим перетоком гражданских специалистов в ОПК. Ряд собеседников отмечает также факторы увеличения числа регионов с экспериментальным правовым режимом (см. “Ъ” от 11 августа), развития и экспансии производителей в регионы и ограничения поставок из Китая (см. “Ъ” от 18 сентября).

Наибольшую потребность рынок сейчас испытывает в операторах дронов, программистах и конструкторах, полагает гендиректор «Курсира» Виталий Муниров. По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, остро стоит вопрос нехватки административного персонала: сотрудников отделов продаж и продакт-менеджеров. В обеих компаниях уточнили, что число новых сотрудников год к году удвоилось.

Спрос в целом вырос, но в гражданском секторе «не так значительно, как хотелось бы участникам рынка», уточняет представитель компании «Флай Дрон» Николай Ивашов. Он связывает дисбаланс с ограничениями на полеты дронов, введенными в большинстве регионов РФ. Пока конъюнктура рынка такова, что далеко не все отучившиеся могут быстро найти работодателя в бизнесе, утверждает господин Ивашов: «В оборонных предприятиях и вооруженных силах, по понятным причинам, ситуация иная». Между тем сама компания за год увеличила штат на треть.

После завершения военных действий на Украине специалисты, которые сейчас служат в армии и других силовых структурах, «вполне смогут найти применение своим навыкам в гражданском секторе», полагает Николай Ивашов.

Проблема будущей работы около 10 тыс. операторов дронов, задействованных сейчас в военных действиях, обсуждалась, в частности, в конце июля на профильном форуме «Архипелаг» в Новосибирске. Встанет необходимость как трудоустраивать освободившиеся кадры, так и загружать производственные мощности, которые сегодня обслуживают оборонный заказ, подчеркивает Глеб Бабинцев. Сейчас перспективы развития рынка осложняет запрет полетов дронов более чем в 70 регионах.

По прогнозам других собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, после завершения военных действий профильные кадры «могут оказаться невостребованными на рынке со снижающимися из-за роста конкуренции доходами».

Рынок действительно перегрет, соглашается основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, и «в основном это связано не с гражданским применением, а с военным заказом и стимулированием гражданского производства в виде бюджетных субсидий». Искусственный рост, подчеркивает он, может привести к его перенасыщению низкоквалифицированными кадрами, снижению зарплат и дефициту высококлассных специалистов, как это произошло в IT-секторе.

Помимо запрета на полеты, уточняет господин Патраков, рынок не может развиваться в силу «отсутствия нормативного регулирования». Аттестация внешних пилотов дронов весом до 30 кг отменена, но возможность аттестовать их в категории от 30 кг так и не появилась, поясняет эксперт, подчеркивая необходимость утверждения профпрограмм подготовки.

Айгуль Абдуллина