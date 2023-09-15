Задронутые интересы

Как стало известно “Ъ”, «Ростех» и «Алмаз-Антей» предложили правительству организовать системный мониторинг за полетами беспилотников в России. Первое обращение было направлено в марте, до начала массовых атак беспилотников на Москву и регионы. Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге: там с 2021 года работает система мониторинга, которая позволяет обнаруживать дроны. Пока на федеральном уровне проект официальной поддержки не получил. Источники “Ъ” считают, что основная проблема — в распределении полномочий и ответственности ведомств, в том числе силовых, за пресечение нарушений.

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Как рассказал “Ъ” источник в правительстве, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель единственного в РФ поставщика оборудования для единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков 21 марта направили в правительство письмо, предложив развернуть в регионах их совместный проект по мониторингу и обнаружению дронов, который в пилотном режиме реализуется с 2021 года в Санкт-Петербурге. Второе аналогичное обращение в Минтранс ушло в июне, когда актуальность проекта выросла на фоне атак беспилотников на Москву и регионы.

Среди исполнителей перечислены, в частности, входящие в «Ростех» «Азимут» (средства связи, навигации, посадки, наблюдения и комплексы оснащения аэродромов), КРЭТ (бортовые радиолокационные станции), АО «Навигатор» (авионика), НПО «Алмаз» (средства ПВО и ВКО).

Разработчиком цифровых сервисов для пользователей беспилотных воздушных судов (БВС) указан «Флай Дрон» (25% у «Ростеха») — это онлайн-сервис с мобильным приложением, который позволяет отслеживать и согласовывать с регуляторами полеты дронов. Также есть опция по страхованию аппаратов и поиска или продажи/аренды услуг беспилотников.

Подобных пользовательских цифровых платформ в РФ несколько, все они взаимодействуют с системой подачи планов полетов (СППИ) Росавиации. Крупнейшим конкурентом «Флай Дрона» считается «Небосвод» (НИЦ «Аэроскрипт», система не располагает собственным наземным оборудованием обнаружения, но может интегрировать данные партнеров и заказчиков).

В «Ростехе» “Ъ” подтвердили обращение в органы власти: «Действительно, такой проект прорабатывается». Его цель, уточнили там,— выстроить в регионах систему, которая позволит контролировать полеты беспилотников. «Необходимость таких мероприятий очевидна с точки зрения упорядочивания этой сферы, обеспечения безопасности, противодействия несанкционированным полетам»,— добавили в корпорации.

В мартовском письме подчеркивалось, что «вопрос безопасности применения БВС с учетом текущей геополитической ситуации может поставить под угрозу развитие отрасли». Госкорпорация предложила обозначить создание единой безопасной среды для использования БВС приоритетной целью проекта «Безопасность и инфраструктура» в рамках нацпроекта по развитию БАС (беспилотных авиационных систем). Отдельно отмечалась недопустимость создания решений в области безопасности воздушного движения «разрозненным консорциумом коммерчески заинтересованных частных предприятий».

В презентации проекта (есть у “Ъ”) упоминается протокол совместной комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения и комиссии Госсовета от 11 октября 2022 года: в нем содержалось поручение Минтрансу и Росавиации «по учету опыта организации воздушного движения БАС в Петербурге».

В «Ростехе» сообщили, что в министерстве «в целом положительно отреагировали на нашу инициативу». Позднее были проведены обсуждения с госкорпорацией по ОрВД (ГК по ОрВД). Сейчас в «Ростехе» ожидают «позицию Минтранса и подведомственной ему Росавиации, чтобы двигаться дальше». В министерстве и ведомстве отказались от комментариев.

Место под солнцем

Вопросы интеграции беспилотников в единое воздушное пространство поднимались задолго до начала военных действий. В 2019 году Минтранс подготовил проект приказа об обязательном оснащении беспилотников от 0,15 до 30 кг передатчиком АЗН-В 1090 OUT. Но проект был заморожен на стадии обсуждения. В том же году правительственная комиссия поддержала проект мониторинга воздушного пространства для дронов — RUTM (Russian Unmanned aircraft system Traffic Management) от АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации» (АСТРА, подконтрольно концерну «Международные аэронавигационные системы»). На какой стадии находится проект сейчас, в Росавиации не ответили.

В 2022 году к актуальной и в мирное время проблеме согласования полетов добавилась потребность более жесткого контроля над воздушным пространством на фоне массовых атак беспилотников на российские города. Всего, по данным Росавиации на 30 июня, в РФ было зарегистрировано почти 85 тыс. беспилотников массой от 0,25 до 30 кг. Регулятор уточнил, что за первое полугодие ГК по ОрВД выдала 47,5 тыс. разрешений на полеты дронов.

Процесс развития беспилотной техники, полагает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, опережает принятие административных решений, регулирующих вопросы использования как самих дронов, так и средств борьбы с ними. Пока противодействие беспилотникам происходит за счет задействования средств ПВО и РЭБ, «создававшихся под иные задачи и не оптимальных по сочетанию эффективности и стоимости для борьбы с дронами».

Решением проблемы может стать комплексная система в дополнение к существующей системе ПВО, считают в группе ФТК (занимается установкой систем безопасности), что позволит распределить затраты на внедрение единой инфраструктуры между госкомпаниями и бизнесом. При этом ряд собеседников “Ъ” в отрасли предупреждает об опасности создания «закрытого клуба» из компаний, имеющих отношение к «Ростеху», так как это приведет к монополизации. По их мнению, правильно было бы внедрить системы наблюдения для малых БВС, протоколы взаимодействия и затем открыть доступ к оказанию услуг всем, «кто способен продемонстрировать соответствующий уровень сервисов».

Как увидеть беспилотник

Любой беспилотник имеет отражающую поверхность, температуру, скорость и звук работающего двигателя, что позволяет обнаружить его в разных диапазонах оптического, теплового или радиоэлектронного спектра. Не оборудованный ответчиками дрон можно обнаружить при помощи первичных радиолокаторов, работающих по сигналу, отраженному от поверхности, а также визуально, уточнили в «Алмаз-Антее».

Средства наблюдения за полетами делятся на кооперативные и некооперативные. Первые требуют наличия на беспилотнике ответчиков, работающих по запросу от наземных систем наблюдения, либо транспондеров, самостоятельно передающих данные о местоположении и идентификации в систему наблюдения. К наземным кооперативным системам относят МПСН (многопозиционные системы наблюдения), вторичные радиолокаторы, станции зависимого наблюдения АЗН-В, а также системы электронной идентификации, работающие через сети сотовых операторов eID/LTE. Некооперативные средства нужны для обнаружения беспилотников, которые не имеют ответчиков, в том числе потенциальных дронов-нарушителей. Базовое средство обнаружения — это первичные радиолокаторы.

Современные радиолокационные станции эффективны в дальности и точности обнаружения БВС, но их качество работы может снижаться в условиях сильных радиоэлектронных помех. Это называется проблемой электромагнитной совместимости, поясняет глава совета директоров ФТК Иван Поминов. Кроме того, применение РЛС на определенных частотах требует согласования с регулятором. Это особенно важно в зонах прикрытия аэропортов и других организаций, функционирование которых связано с работой радиоэлектронного оборудования.

На качество данных от первичных радиолокаторов влияет ряд факторов, уточняет советник гендиректора НИЦ «Аэроскрипт» Владислав Шифрин: место и высота установки (углы закрытия), уровень помех от подстилающей поверхности (вода, лес, плотная городская застройка и др.), наличие и активность средств РЭБ, эффективная поверхность рассеяния цели (чем меньше площадь, тем сложнее обнаружить цель).

Есть и другие некооперативные методы наблюдения: оптические (тепловизоры, видеокамеры и ИК-модули), акустические (микрофоны) и пеленгаторы радиоизлучения. У каждого метода свои ограничения, поэтому необходима комбинация всех существующих средств, считает Владислав Шифрин. По его словам, стоимость кооперативных средств в три-пять раз меньше. В целом, по мнению эксперта, некооперативной системой наблюдения можно покрыть только определенные и наиболее важные объекты инфраструктуры.

Что предлагает «Ростех»

Комплекс решений, говорится в мартовском письме Сергея Чемезова (оно адресовано первому вице-премьеру Андрею Белоусову), включает средства наземной инфраструктуры мониторинга и контроля за БВС, позволяющие «выявлять нарушения путем сопоставления плановых данных о полете с фактическими и принимать меры при выявлении критических нарушений». В инфраструктуру входят средства подавления и противодействия «противоправному применению» беспилотников.

Информсистемы обеспечения полетов включают мониторинг воздушного пространства, управление воздушным движением БВС, предотвращение столкновений, пользовательские сервисы для планирования и согласования полетов. Отдельно описаны интеграционные решения, предусматривающие взаимодействие с силовыми ведомствами (ФСБ, Росгвардия, МЧС, МВД) и ПВО, а также с коммерческими информационными системами.

Инфраструктура в первую очередь состоит из первичного радиолокатора (РОСК-1). Он обеспечивает обнаружение всех объектов в воздушном пространстве «как с ответчиками, так и без них», и это решение «разработанное и апробированное в том числе в Минобороны РФ». Также подразумевается работа оптических и тепловизионных приборов и систем зависимого наблюдения.

Навигация предусматривает спутниковое позиционирование беспилотников через ГЛОНАСС, а также обязательное оснащение дронов многодиапазонными транспондерами (1090ES/GSM) с возможностью передачи информации через сотового оператора. Предполагаются различные методы противодействия нарушителям, в том числе радиоэлектронная борьба и дрон-перехватчик.

В «Алмаз-Антее» заверили “Ъ”, что в Санкт-Петербурге система мониторинга использования воздушного пространства «доказала свою эффективность, что подтверждается положительным опытом эксплуатации, а также заинтересованностью местных властей расширением зоны действия системы на всю территорию мегаполиса и Ленобласти».

Как работает система в Петербурге

В Петербурге разворачивать систему мониторинга использования воздушного пространства начали еще в 2018 году, уточнили “Ъ” в местном комитете по транспорту. Оператором выступает подведомственное ему Агентство внешнего транспорта (ГКУ АВТ). Диспетчеры АВТ занимаются мониторингом полетов в черте города, в том числе в зонах ограничений и запретных зонах в центре Петербурга.

В 2021 году АВТ за 39 млн руб. заказало у НПО «Алмаз» (входит в «Алмаз-Антей») первые станции МПСН для наблюдения полетов в запретных зонах в исторической части города. В 2023 году там планируют поставить еще 20 станций за 94,4 млн руб. Также в 2021 году АВТ заказало у структуры «Алмаз-Антея» установку РЛС еще на 101 млн руб. Общая стоимость вложений на сегодня составила с учетом проектно-изыскательных работ порядка 250 млн руб., добавили в комитете по транспорту.

По данным источников “Ъ”, один из сценариев развития системы допускает возможность масштабировать на всю территорию города (в пределах КАД). Для этого нужно закупить еще девять радиолокационных комплексов кругового обзора у НПО «Алмаз», их стоимость на начало 2019 года — около 900 млн руб. Они позволяют выявлять мини- и микробеспилотники типа DJI Mavic, DJI Phantom на максимальном удалении 6 км.

Один из собеседников “Ъ” уточнил, что возможен более бюджетный вариант без поиска микродронов, с выявлением средних беспилотников (типа «Орлан», SuperCam) на удалении до 15 км. Для Петербурга он обойдется «по старым ценам» в 200 млн руб. за каждый комплекс РЛС кругового обзора от НПО «Алмаз». Городу, говорит источник “Ъ”, необходимо хотя бы два таких комплекса, а, например, Москве — уже пять-десять.

Возможности масштабирования

Количество необходимых Москве дополнительных источников первичной радиолокации с учетом имеющихся собеседники “Ъ” назвать затруднились. Однако они сходятся в оценке радиуса обнаружения БВС в условиях плотной городской застройки: 5–7 км в зависимости от высоты полета. Стоимость минимально необходимого в масштабах столицы оборудования, по их оценке, будет начинаться от 1,5–2 млрд руб.

В «Ростехе», впрочем, “Ъ” заверили, что предложенный правительству проект фактически не потребует бюджетных затрат (не поясняя, как в этом случае должно быть организовано финансирование). «Стоимость развертывания решений на уровне региона может быть практически нулевой, но лишь в том случае, если будут задействованы административные ресурсы и имеющиеся у нас готовые решения,— отметили в госкорпорации.— Если же потребуются какие-то уникальные доработки сервисов, их нужно будет рассчитать индивидуально».

В «Ростехе» считают, что запуск таких сервисов возможен и в других регионах России, «территориальных ограничений нет». Чем больше регионов подключатся к работе системы, тем более развитым будет типовое решение и тем меньше потребуется доработок, подчеркивают в «Ростехе». Функционал зависит от желания региональных властей согласовывать и контролировать полеты БВС в цифровом виде, а также конкретных требований по развертыванию системы наблюдения.

Никита Данилов, гендиректор и основатель «Флай Дрон», уточнил, что основной функционал платформы бесплатен для пользователей: сервис монетизируется за счет дополнительных услуг страхования и размещения объявлений.

Система Росавиации

Официально доступ беспилотников в единое воздушное пространство с сентября обеспечивает СППИ Росавиации, созданная структурой «Алмаз-Антея» «Монитор ОФТ» и ГК по ОрВД. О создании цифровой платформы в июне заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Система работает на базе оборудования ГК по ОрВД. Часть участников рынка опасалась, что единственный провайдер может завысить тарифы за «пропуск в небо» (см. “Ъ” от 22 июня). По словам некоторых источников “Ъ” в экспертном сообществе, в Минтрансе в целом не заинтересованы в допуске конкурентов в сферу мониторинга полетов и скептически отзываются о возможностях коммерческих компаний в этой сфере.

Сейчас СППИ предполагает исключительно предоставление планов полетов и не имеет функционала по обнаружению незарегистрированных объектов. Хотя система запущена, в ней бывают сбои: по данным портала Radarfall, например, 11 сентября проблемы с доступом в личный кабинет СППИ испытывали пользователи из 60 небольших населенных пунктов и 40 городов РФ, в том числе Петербурга.

Некоторые источники “Ъ” полагают, что Росавиация хотела бы в перспективе расширить систему и начать зарабатывать на ней, «с чем и связано сдерживание альтернатив». В августе представитель ГК по ОрВД на форуме «Архипелаг» в Новосибирске презентовал планы по развитию цифровой платформы на базе СППИ, которая взаимодействовала бы в числе прочего и с силовыми ведомствами.

Противоположные задачи

Однако другие собеседники “Ъ” называют более системные причины проблем с развитием систем обнаружения дронов и противодействия нарушителям: отсутствие нормативной базы и нежелание ведомств разделить ответственность, которая фактически возложена на Минобороны (там “Ъ” не ответили). Например, говорят собеседники “Ъ”, в Петербурге у сотрудников МВД есть доступ в личный кабинет системы мониторинга, однако нет нормативных актов, которые обязывают полицию реагировать на оповещение о несанкционированных полетах беспилотников.

Взаимодействие между ведомствами осложнено тем, что государство «ставит разным своим институтам противоположные задачи», полагает Денис Федутинов: «Максимально активное развитие беспилотной техники — одним, обеспечение безопасности населения от возможных атак дронов — другим. Для чиновников в таком случае проще затягивать решение вопросов, находя этому объяснения, чем проявлять какую-то инициативу».

Айгуль Абдуллина