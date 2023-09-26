Следствие проявило деловую активность

Проверок меньше, а уголовных дел — больше. К такому выводу пришел уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, изучив статистические данные правоохранительных органов. По его версии, при этом в ходе следственных действий зачастую необоснованно арестовываются активы, изымаются имущество и документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщил Борис Титов журналистам, официальная статистика Генпрокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 года показывает существенный рост «экономических» преступлений по сравнению с тем же периодом 2022 года. Речь идет о различных мошенничествах (ст. 159–159.6 УК РФ), растратах (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также многочисленных преступлениях в сфере экономической деятельности, включенных в 22-ю главу Уголовного кодекса.

В производстве за полугодие числилось 352 тыс. уголовных дел по этим статьям УК, что на 15% больше в сравнении с первым полугодием 2022-го. Динамику «подстегнул» рост числа вновь зарегистрированных дел (входят в показатель дел в производстве). За полугодие их «накопилось» 240,2 тыс., на 21% больше, чем годом ранее.

По словам Бориса Титова, если рассматривать отдельно наиболее массовую «предпринимательскую» ст. 159 УК РФ о мошенничестве, то «мы увидим еще более резкие тенденции»: в производстве 287 тыс. дел (+22%), вновь зарегистрированных преступлений 152,2 тыс. (+30%). Причем дела продолжают накапливаться: хотя число переданных в суд материалов по мошенничеству и выросло на 8%, но оно все равно не перекрывает все возрастающий объем дел находящихся в производстве. Отметим при этом, что количество зарегистрированных дел по ст. 159 УК РФ неуклонно возрастает все последние годы: в 2018 году их было 192 тыс., в 2022-м — уже 319 тыс.

«Конечно, далеко не все дела возбуждены против бизнесменов в ходе их предпринимательской деятельности, но мы научились их выделять из общей массы»,— отметил Борис Титов, пообещав в ближайшее время сообщить о результатах.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, значительная часть махинаций относится к деятельности телефонных аферистов и хакеров, которые, впрочем, иногда становятся фигурантами уголовных дел о кражах (ст. 158 УК РФ).

Кроме того, господин Титов обратил внимание на рост числа приостановленных уголовных дел. По статье о мошенничестве их стало больше на 23%, и они составили уже почти половину (48%) от всех находившихся в производстве правоохранителей. При этом подавляющее их большинство (137 тыс. из 138,5 тыс.) приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

«На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления "неустановленными лицами из числа руководителей организации",— пояснил Борис Титов.— Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию почему-то оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и т.д. Следствие приостанавливается, процессуальные сроки не текут, а отношение к организации, "в анамнезе" которой есть уголовное дело, со стороны контрагентов понятно какое. Да и банк в этом случае может потребовать досрочного погашения, не говоря уже о возможности перекредитования».

Примечательно и то, что, по данным господина Титова, рост уголовных дел по предпринимательским составам происходит на фоне резкого сокращения действий различных надзорных служб в их отношении — проверок и административных дел. «В уголовной сфере ситуация обстоит иначе»,— подчеркнул он.

Николай Сергеев