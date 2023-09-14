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Коммерсантъ FM
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Spotify позволит артистам платить за появление их альбомов в рекомендациях

Стриминговый сервис Spotify запустил инструмент Showcase, благодаря которому артисты получили новый способ продвижения своей музыки. Теперь авторы могут платить за показ их контента в рекомендациях на главной странице пользователей.

Артисты могут рекламировать как отдельные песни, так и целые альбомы — всего новая возможность доступна для 30 стран. Баннер с рекомендацией будет содержать предупреждение о том, что музыка показывается на правах рекламы. Воспользоваться этой функцией смогут артисты, у которых не менее 1 тыс. прослушиваний за предыдущий месяц.

В компании считают, что важно продвигать свой альбом в самом начале, так как до 75% всех годовых прослушиваний приходится на первый месяц релиза нового трека или альбома.

Функция Showcase является одним из нововведений, благодаря которым Spotify обновляет главную страницу сервиса в мобильном приложении — домашняя страница в стиле TikTok появилась в марте 2023 года. В ней больший упор сделан на видеоконтент, включая вертикальные видео, ролики с подкастами и всплывающие картинки, предлагающие послушать новые плейлисты.

Евгений Федуненко

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