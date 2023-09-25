Результат не по классике

Вернувшиеся на международную арену отечественные борцы завершили чемпионат мира в Белграде с необычно скромными, по своим собственным меркам, показателями. В их активе всего два золота, и оба были завоеваны в первой половине турнира вольниками. В греко-римской борьбе же случился серьезный провал. В этой дисциплине у россиян есть лишь одна бронза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борец вольного стиля Заурбек Сидаков (слева) завоевал золото в весовой категории до 74 кг

Фото: Darko Vojinovic / AP Борец вольного стиля Заурбек Сидаков (слева) завоевал золото в весовой категории до 74 кг

Фото: Darko Vojinovic / AP

Какой будет реакция на итоги белградского чемпионата мира президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, максималиста, привыкшего к тому, что его вид — спортивная гордость страны, догадаться было несложно. Комментируя их ТАСС, он сказал о том, что «после детального разбора» будут приняты «кадровые решения». И это вполне естественная реакция.

Сборной России на этом первенстве, конечно, мешали обстоятельства. Отечественные борцы из-за санкций пропустили целиком прошлый сезон и часть нынешнего — до решения Объединенного мира борьбы (UWW) об их возвращении на топовые соревнования.

Перерыв в международных выступлениях, выступлениях на элитном уровне, с колоссальным градусом сопротивления, разумеется, не мог не сказаться на тонусе команды.

Но все равно ее показатели выглядели слишком скромно на фоне привычных.

Привычные — это, например, те, которые были на последних топовых турнирах с участием сборной России до ее отстранения, на состоявшихся в 2021 году Олимпиаде в Токио и мировом первенстве в Осло. На обоих — по четыре золота. В Японии — восемь медалей в общей сложности, в Норвегии при программе шире олимпийской — аж 18. В Белграде российским борцам досталось полдюжины наград — по две каждого достоинства. И это — малопривлекательное шестое место в медальном зачете чемпионата.

Есть важный нюанс. Просела сборная России не во всех жанрах. В мужской вольной борьбе, несмотря на период изоляции, все по-прежнему в порядке.

В ней, несмотря на осечку ярчайшей звезды — Абдулрашида Садулаева, все равно было два золота — Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова, а задачу, стоявшую перед командой, Мамиашвили охарактеризовал как «почти выполненную». А вот дальше пошли неудачи. «Промолчали» женщины, а главное, классики, хотя они практически всегда держались наравне с вольниками. В греко-римской борьбе сборная России ограничилась бронзой Ауэса Гонибова, завоеванной к тому же в неолимпийской категории до 82 кг. В остальных девяти — никаких призовых мест, притом что, допустим, в Осло в 2021 году у нее было сразу пятеро финалистов. Более того, вошедшие в состав спортсмены не смогли забронировать ни одной путевки на парижскую Олимпиаду будущего года, которой Россию еще не лишили: для этого требовалось попасть хотя бы в первую пятерку итоговой классификации.

В Белграде были случаи, когда российским борцам греко-римского стиля мешали неприятные случайности в виде травм или спорного судейства. Но все-таки преобладали поражения абсолютно объективные.

Впрочем, причина не слишком переживать по поводу белградского падения отыскивается быстро. В 2017 году на чемпионате мира в Париже российские классики, что по тем временам казалось исходом, по сути, немыслимым, остались без золота. В 2018-м, на следующем мировом первенстве в Будапеште, после внесенных в подготовку корректировок одержали аж шесть побед.

Алексей Доспехов