В мировую вольную Россия вернулась c золотом

Турнир по вольной борьбе в рамках борцовского чемпионата мира в Белграде принес вернувшейся на топовые соревнования сборной России две золотые медали. Ее главная звезда — Абдулрашид Садулаев — остался на первенстве без победы, но ее одержали Ахмед Усманов (категория до 79 кг), а также Заурбек Сидаков (до 74 кг), расправившийся в финале со знаменитым американцем Кайлом Дейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заурбек Сидаков (сверху) в финале лишил Кайла Дейка статуса короля своей весовой категории

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images Заурбек Сидаков (сверху) в финале лишил Кайла Дейка статуса короля своей весовой категории

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images

Этот чемпионат мира Объединенный мир борьбы (UWW) и другие структуры, к нему причастные, не стеснялись подавать чуть ли не в первую очередь именно как возвращение российской сборной. Все понятно. Она десятилетиями была главной силой вида, но весной прошлого года, как и другие отечественные виды, попала в изоляцию. Выход же из нее у борцов получился гораздо более мягким, что ли, чем у представителей других жанров. Это, например, составы команд по фехтованию и тхэквондо, формально снова допущенных к официальным международным состязаниям, подвергались жесткой чистке, теряя лидеров. Борцам удивительным образом ее удалось избежать, и в Сербию приехал вариант сборной, очень похожий на оптимальный.

Итоги выступления той ее составляющей, что отвечает за вольную борьбу, получились, может, и не абсолютно триумфальными, учитывая, например, что на последних перед отстранением топовых состязаниях с участием россиян — Олимпиаде в Токио и чемпионате мира в Осло, состоявшихся в 2021 году, у вольников было по три золота, но по крайней мере и не доказывающими, что перерыв отбросил их далеко назад.

В большинстве категорий — борьба за высокие места, а настоящий срыв только один. Правда, слишком громкий, такой, что не обратить на него внимание было невозможно.

Абдулрашид Садулаев летел в Белград в статусе уникального борца: два золота Олимпиад, пять — чемпионатов мира, серия беспрерывных успехов на всех важных состязаниях, открытая еще на излете предыдущего десятилетия и оборванная лишь санкциями. Его очередной схватки с титаном американской вольной борьбы Кайлом Снайдером ждали с замиранием сердца, однако до нее так и не дошло. Из-за молодого парня по имени Ахмед Тажудинов.

Ирония судьбы: Тажудинов вообще-то созрел как элитный спортсмен в дагестанском клубе, носящем имя Садулаева, но решил выступать за Бахрейн — не такой уж редкий случай для российских борцов, меняющих гражданство ради возможности биться на крупных соревнованиях. В Белграде 20-летний выскочка в четвертьфинале разгромил Снайдера, а в полуфинале разобрался и со своим кумиром. Правда, выяснилось, что Садулаеву жутко мешала серьезная травма — грыжа в шейном отделе позвонка.

Потерю верного золота компенсировали два других отличных борца.

Ахмед Усманов в категории до 79 кг завоевал, по сути, свою первую высшую награду важнейшего турнира, показав в финале против грузина Владимира Гамкрелидзе чрезвычайно спокойную и хладнокровную борьбу.

С Заурбеком Сидаковым история вышла совсем особенная. Сидаков — победитель Олимпиады в Токио. Но пока он отсутствовал на ковре, в ранге короля его категории утвердился благодаря двум подряд выигранным мировым первенствам американец Кайл Дейк — борец с шикарными данными. В Белграде сетка свела их в финале.

И это была, может быть, лучшая пока схватка всего чемпионата. Драмы, остроты в ней было выше крыши.

В первом периоде настырный Дейк заработал балл, который позволил ему повести в счете. Но дальше пошла свистопляска. Во втором только что в основном оборонявшийся Заурбек Сидаков вдруг пошел в атаку и вышел вперед. Дейк его настиг. А потом они сцепились на ковре, переворачивая друг друга. Разобраться в этой карусели было жутко сложно. Судьи сперва отдали отрыв в три балла по итогам серии приемов Сидакову. Американцы подали протест, и отставание Дейка съежилось до единственного очка. В концовке он отчаянно наседал, но Сидаков продемонстрировал просто идеальную защиту.

Алексей Доспехов