Самое высокое злоупотребление в мире

Защита бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, которую Мосгорсуд в понедельник отказался перевести из СИЗО под домашний арест, ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Экс-чиновница, изначально признавшая вину в злоупотреблении должностными полномочиями — необоснованном, по версии следствия, допуске в программу «Пушкинская карта» расположенного в башне «Федерация» самого высокого музея мороженого в мире, сменив адвокатов, изменила и свою позицию. Теперь госпожа Ярилова и ее защита утверждают, что полномочиями приостанавливать деятельность или исключать из программы ту или иную организацию она не обладала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После смены адвокатов Ольга Ярилова ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ После смены адвокатов Ольга Ярилова ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Накануне рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на продление ареста бывшему замминистра культуры Ольги Яриловой защита ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Как уже рассказывал “Ъ”, экс-чиновницу отправили в СИЗО в апреле нынешнего года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), причинившими государству ущерб в размере более 125 млн руб. Речь в деле идет о якобы неправомерном участии в программе «Пушкинская карта», которую курировала Ольга Ярилова, расположенного на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» самого высокого музея мороженого в мире. Напомним, что программа «Пушкинская карта» предоставляет молодежи право бесплатно посещать государственные и частные музеи, театры, выставки и прочие заведения культуры. На пластиковую или виртуальную банковскую карту государство ежегодно перечисляет 5 тыс. руб., которые можно потратить только по целевому назначению — на покупку билета. Таким образом участвующие в программе заведения культуры фактически получают прибыль из бюджета.

По версии следствия, ООО «СП-Капитал» — организатор мероприятия в «Москва-Сити» — статусом музея не обладало и безосновательно получило из бюджета в качестве компенсации за входные билеты в период с 24 мая по 22 сентября 2022 года более 125 млн руб.

Уже через месяц Ольга Ярилова признала свою вину в инкриминированном деянии. При этом изначально следствие подозревало, что экс-чиновница якобы небескорыстно содействовала включению в программу коммерческой структуры.

Однако никаких подтверждений тому, что бывший замминистра культура получала так называемые откаты, Следственному комитету России (СКР), по данным “Ъ”, обнаружить так и не удалось.

Более того, сменив команду адвокатов, Ольга Ярилова недавно отказалась и от признания вины в злоупотреблении должностными полномочиями.

Еще раз проанализировав нормативно-правовую базу, адвокаты госпожи Яриловой установили, что она полномочиями приостанавливать деятельность или исключать из программы ту или иную структуру не обладала. «Отбором организаций культуры и мероприятий для включения их в соответствующий реестр занималось подведомственное Минкульту ФКУ "Цифровая культура",— констатирует в ходатайстве о прекращении уголовного дела на имя следователя ГСУ СКР Алексея Ермакова адвокат Сергей Дякин.— Включать или нет организацию в программу "Пушкинская карта", решает специально созданный экспертный совет Москвы, являющийся самостоятельным органом, на решения которого Ольга Ярилова влиять не могла. Именно он 29 октября 2021 года и включил в реестр мероприятий "Пушкинская карта" выставку "Самый высокий музей мороженого в мире"».

Также защита поставила под сомнение вывод следствия о том, что ООО «СП-Капитал» включили в программу незаконно, поскольку оно не имеет статуса музея. «Ни в одном нормативном документе не говорится о том, что, если в названии мероприятия указано слово "музей", оно непременно таковым и должно быть. "СП-Капитал" является организацией культуры и имеет соответствующие коды видов экономической деятельности: зрелищно-развлекательная, деятельность в области фотографий, деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия и деятельность учреждений культуры и искусства. То есть общество совершенно справедливо было включено в реестр организаций культуры, так как для этого есть все юридические и фактические основания»,— говорится в ходатайстве.

Эти факты адвокаты Ольги Яриловой попытались в понедельник донести до Мосгорсуда и во время обжалования ее ареста. Однако апелляционная инстанция, напомнив защите, что не рассматривает дело по существу, отказала в переводе бывшего замминистра культуры Яриловой под домашний арест. Ответ на ходатайство о прекращении уголовного дела защитой обвиняемой пока не получен.

Олег Рубникович