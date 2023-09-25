Самое высокое злоупотребление в мире

Защита бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, которую Мосгорсуд в понедельник отказался перевести из СИЗО под домашний арест, ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Экс-чиновница, изначально признавшая вину в злоупотреблении должностными полномочиями — необоснованном, по версии следствия, допуске в программу «Пушкинская карта» расположенного в башне «Федерация» самого высокого музея мороженого в мире, сменив адвокатов, изменила и свою позицию. Теперь госпожа Ярилова и ее защита утверждают, что полномочиями приостанавливать деятельность или исключать из программы ту или иную организацию она не обладала.
После смены адвокатов Ольга Ярилова ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Накануне рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на продление ареста бывшему замминистра культуры Ольги Яриловой защита ходатайствовала о прекращении ее уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.
Как уже рассказывал “Ъ”, экс-чиновницу отправили в СИЗО в апреле нынешнего года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), причинившими государству ущерб в размере более 125 млн руб. Речь в деле идет о якобы неправомерном участии в программе «Пушкинская карта», которую курировала Ольга Ярилова, расположенного на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» самого высокого музея мороженого в мире. Напомним, что программа «Пушкинская карта» предоставляет молодежи право бесплатно посещать государственные и частные музеи, театры, выставки и прочие заведения культуры. На пластиковую или виртуальную банковскую карту государство ежегодно перечисляет 5 тыс. руб., которые можно потратить только по целевому назначению — на покупку билета. Таким образом участвующие в программе заведения культуры фактически получают прибыль из бюджета.
По версии следствия, ООО «СП-Капитал» — организатор мероприятия в «Москва-Сити» — статусом музея не обладало и безосновательно получило из бюджета в качестве компенсации за входные билеты в период с 24 мая по 22 сентября 2022 года более 125 млн руб.
Уже через месяц Ольга Ярилова признала свою вину в инкриминированном деянии. При этом изначально следствие подозревало, что экс-чиновница якобы небескорыстно содействовала включению в программу коммерческой структуры.
Однако никаких подтверждений тому, что бывший замминистра культура получала так называемые откаты, Следственному комитету России (СКР), по данным “Ъ”, обнаружить так и не удалось.
Более того, сменив команду адвокатов, Ольга Ярилова недавно отказалась и от признания вины в злоупотреблении должностными полномочиями.
Еще раз проанализировав нормативно-правовую базу, адвокаты госпожи Яриловой установили, что она полномочиями приостанавливать деятельность или исключать из программы ту или иную структуру не обладала. «Отбором организаций культуры и мероприятий для включения их в соответствующий реестр занималось подведомственное Минкульту ФКУ "Цифровая культура",— констатирует в ходатайстве о прекращении уголовного дела на имя следователя ГСУ СКР Алексея Ермакова адвокат Сергей Дякин.— Включать или нет организацию в программу "Пушкинская карта", решает специально созданный экспертный совет Москвы, являющийся самостоятельным органом, на решения которого Ольга Ярилова влиять не могла. Именно он 29 октября 2021 года и включил в реестр мероприятий "Пушкинская карта" выставку "Самый высокий музей мороженого в мире"».
Также защита поставила под сомнение вывод следствия о том, что ООО «СП-Капитал» включили в программу незаконно, поскольку оно не имеет статуса музея. «Ни в одном нормативном документе не говорится о том, что, если в названии мероприятия указано слово "музей", оно непременно таковым и должно быть. "СП-Капитал" является организацией культуры и имеет соответствующие коды видов экономической деятельности: зрелищно-развлекательная, деятельность в области фотографий, деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия и деятельность учреждений культуры и искусства. То есть общество совершенно справедливо было включено в реестр организаций культуры, так как для этого есть все юридические и фактические основания»,— говорится в ходатайстве.
Эти факты адвокаты Ольги Яриловой попытались в понедельник донести до Мосгорсуда и во время обжалования ее ареста. Однако апелляционная инстанция, напомнив защите, что не рассматривает дело по существу, отказала в переводе бывшего замминистра культуры Яриловой под домашний арест. Ответ на ходатайство о прекращении уголовного дела защитой обвиняемой пока не получен.