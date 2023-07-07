Дефицит кадров повысил разборчивость

В ходе опроса, проведенного в мае Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), предприятия заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов. Это может помешать предприятиям осуществлять инвестиции в производство, несмотря на то что доля заявивших о таких планах выросла. В борьбе с дефицитом рабочих рук многие предприятия пересматривают требования к количеству и качеству работы и сотрудников HR-департаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Предприятия столкнулись с рекордной нехваткой кадров, следует из опроса работодателей специалистами ИНП РАН в мае, его результаты представлены в мониторинге «Российские предприятия весной 2023 года: борьба с последствиями санкций и взаимоотношения со структурами государственной власти». Особенно очевидным кадровый дефицит стал на фоне восстановления экономической активности: спустя год после начала «санкционной войны» уже 31,5% опрошенных предприятий считают, что не пострадали от санкций (в 2022 году — 18%), а доля предприятий, намеренных запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, в 2023 году выросла в полтора раза (40% вместо 26% в 2022 году).

На этом фоне доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50% (об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6% опрошенных). С начала наблюдений в 2013 году процент говорящих о кадровом дефиците только один раз поднимался выше 45% — в конце 2021 года, когда предприятия активизировали наем после коронавирусных сокращений. Минимум же нехватки кадров был зафиксирован в 2015 году, что совпадает с увеличением уровня безработицы в РФ. Таким образом, отмечают авторы мониторинга, динамика оценок нехватки рабочей силы коррелирует с ростом и спадом экономики страны. В числе причин сокращения числа рабочих рук, как уже ранее писал “Ъ”, могут быть и эмиграция из РФ, и необходимость набирать добровольцев для военной службы, и структурные изменения в экономике, вызванные пандемией. В пользу последнего, в частности, свидетельствует ситуация в США, где численность вакансий превышает численность безработных вдвое (абсолютный исторический рекорд, см. “Ъ” от 30 мая).

Пытаясь решить проблему с кадрами, предприятия начинают пересматривать свой подход к найму специалистов HR-отделов, в том числе тех, кто занимается подбором работников. Так, по данным hh.ru, в июне число вакансий для HR'ов (23,5 тыс.) впервые превысило показатели 2022 года. В 2022 году среднее число таких вакансий в месяц было на уровне 14 тыс., в 2023 — уже 19 тыс. Также сервис зафиксировал и падение числа резюме HR-специалистов (на 6%, уровень конкуренции среди них снизился с 7,9 резюме на вакансию в начале года до 4,7). Данные портала SuperJob, впрочем, подтверждают тенденцию роста спроса на HR-специалистов только частично — число таких вакансий за последние полгода действительно заметно выросло (на 24%), однако это не рекорд (прирост в промышленности — 49%, в строительстве — 39%). В то же время, как считает директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева, даже если в HR-сфере конкуренция за соискателя не так велика, работодатели все чаще ищут специалистов, способных обеспечить для их предприятия более эффективный наем. «Профессия HR требует все больше digital-навыков и все больше уходит в онлайн. От рекрутеров все чаще требуются навыки уверенного владения CRM-системами, аналитическое мышление, навыки автоматизации HR-процессов, в том числе в последнее время начали встречаться вакансии, где указываются навыки использования ChatGPT в работе»,— отмечает она.

Анастасия Мануйлова