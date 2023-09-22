Минтруд: наибольший спрос на кадры возник в строительстве и на транспорте

Наибольший спрос на кадры зафиксирован в обрабатывающих предприятиях, строительстве и на транспорте, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, к востребованности отдельных профессий привели «необходимость импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета».

«Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, строительстве и на транспорте»,— рассказал министр во время расширенного заседания президиума госсовета о развитии рынка труда (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Котяков, в специалистах также нуждается и система здравоохранения, где потребность в кадрах растет по мере увеличения доли пожилых людей. Он считает, что в перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу будет увеличиваться.

Исследование FinExpertiza показало, что в первом квартале россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это стало рекордом как минимум с 2010 года. Глава Минтруда предположил, что к росту продолжительности рабочей недели мог привести дефицит кадров, в том числе в обрабатывающей промышленности.

Лаура Кеффер