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Коммерсантъ FM
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Рогов: ВСУ планируют захват Запорожской АЭС

Глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что украинская армия намерена сменить стратегию и перенаправить силы на захват Запорожской АЭС. По его словам, это произойдет с приходом дождливой и холодной погоды.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он отметил, что за то время, пока держится «нормальная» погода, ВСУ будут «пытаться прорвать линию обороны» на Ореховском направлении в сторону города Токмак. «Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию и сосредоточиться на подготовке к форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС»,— рассказал он.

Сегодня, 25 сентября, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. В ходе выступления он заявил, что инспекторы агентства продолжают работу на ЗАЭС, но обстановка на станции «остается очень, очень нестабильной».

12 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что из-за массированных атак украинских беспилотников на Энергодар увеличиваются «риски нетехнологического характера». Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы на ЗАЭС слышали около 20 взрывов за период с начала сентября.

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под контролем ВС РФ с первых дней военной спецоперации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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