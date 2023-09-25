Что происходит после ввода войск России на Украину. День 579-й

Украинские власти сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе. Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью. Власти Тульской области также сообщили о работе ПВО из-за атаки беспилотника. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. США должны продолжать поддерживать Украину, иначе есть угроза прямого конфликта Вашингтона и Москвы, заявил сенатор Марк Келли в интервью CBS.

8:42. Россия смогла избежать влияния потолка цен на российскую нефть, введенного странами Запада, на большую часть нефтяного экспорта. В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка, следует из анализа судоходных и страховых записей, проведенного газетой Financial Times.

8:40. Минобороны РФ: над Крымом ночью сбили четыре БПЛА.

8:40. Власти Крым через суд потребуют признать право жителей на компенсацию морального вреда от водной блокады. Соответствующий иск готовит общественная палата республики, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

8:40. В результате атаки беспилотников и ракет в районе Одесской области повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, также произошел пожар в нежилой высотке в Одессе, зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района, пострадал один человек. Кроме того, «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе, рассказала спикер ВСУ Гуменюк.

8:38. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Позднее Внуково и Домодедово сообщили о снятии ранее введенных ограничений на прилеты и вылеты воздушных судов.

8:38. Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью. Власти Тульской области также сообщили о работе ПВО из-за атаки беспилотника.