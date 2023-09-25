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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 579-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 25 сентября

Украинские власти сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе. Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью. Власти Тульской области также сообщили о работе ПВО из-за атаки беспилотника. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. США должны продолжать поддерживать Украину, иначе есть угроза прямого конфликта Вашингтона и Москвы, заявил сенатор Марк Келли в интервью CBS.

8:42. Россия смогла избежать влияния потолка цен на российскую нефть, введенного странами Запада, на большую часть нефтяного экспорта. В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка, следует из анализа судоходных и страховых записей, проведенного газетой Financial Times.

8:40. Минобороны РФ: над Крымом ночью сбили четыре БПЛА.

8:40. Власти Крым через суд потребуют признать право жителей на компенсацию морального вреда от водной блокады. Соответствующий иск готовит общественная палата республики, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:40. В результате атаки беспилотников и ракет в районе Одесской области повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, также произошел пожар в нежилой высотке в Одессе, зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района, пострадал один человек. Кроме того, «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе, рассказала спикер ВСУ Гуменюк.

8:38. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Позднее Внуково и Домодедово сообщили о снятии ранее введенных ограничений на прилеты и вылеты воздушных судов.

8:38. Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью. Власти Тульской области также сообщили о работе ПВО из-за атаки беспилотника.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 578-й

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