Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Советник «Росатома» сообщил о временном сокращении числа сотрудников ЗАЭС

Советник главы концерна «Росатом» Ренат Карчаа сообщил «Интерфаксу», что руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) отпустит с работы часть сотрудников «буквально на два дня» по причине опасения «очередных терактов со стороны Украины». С 8 по 10 сентября на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области проходят выборы в заксобрание.

По словам Рената Карчаа, руководство решило сократить численность персонала на предприятии до такого уровня, который «позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности».

Ренат Карчаа сказал, что опасения в том числе вызваны проведением голосования на выборах. Он считает, что это мероприятие «усиливает риск террористической активизации противника». По словам председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, сегодня, 8 сентября, явка на выборах достигла 37,94%.

Господин Карчаа рассказал, что удары ВСУ по Энергодару участились, чтобы «усилить тревожность» и «организовать социальную турбулентность». По его словам, удары беспилотников не решают военных задач, а бьют в первую очередь по жилым домам.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы на ЗАЭС слышали около 20 взрывов за последнюю неделю. По его словам, сообщения специалистов свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от станции. В связи с этим господин Гросси призвал принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей.

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под контролем ВС РФ с первых дней военной спецоперации.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...