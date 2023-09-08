Советник «Росатома» сообщил о временном сокращении числа сотрудников ЗАЭС

Советник главы концерна «Росатом» Ренат Карчаа сообщил «Интерфаксу», что руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) отпустит с работы часть сотрудников «буквально на два дня» по причине опасения «очередных терактов со стороны Украины». С 8 по 10 сентября на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области проходят выборы в заксобрание.

По словам Рената Карчаа, руководство решило сократить численность персонала на предприятии до такого уровня, который «позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности».

Ренат Карчаа сказал, что опасения в том числе вызваны проведением голосования на выборах. Он считает, что это мероприятие «усиливает риск террористической активизации противника». По словам председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, сегодня, 8 сентября, явка на выборах достигла 37,94%.

Господин Карчаа рассказал, что удары ВСУ по Энергодару участились, чтобы «усилить тревожность» и «организовать социальную турбулентность». По его словам, удары беспилотников не решают военных задач, а бьют в первую очередь по жилым домам.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы на ЗАЭС слышали около 20 взрывов за последнюю неделю. По его словам, сообщения специалистов свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от станции. В связи с этим господин Гросси призвал принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей.

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под контролем ВС РФ с первых дней военной спецоперации.

Полина Мотызлевская