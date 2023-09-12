Лихачев: атаки дронов на Энергодар усиливают нетехнологические риски для ЗАЭС

Технологическая безопасность Запорожской АЭС абсолютна, но из-за массированных атак на городскую инфраструктуру, возникают риски нетехнологического характера, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя произошедшую накануне атаку украинских беспилотников на Энергодар.

«С технологической точки зрения безопасность ЗАЭС абсолютна: блоки находятся в останове — пять в холодном, один в горячем, есть необходимое количество скважин подземных, чтобы восполнить любой дефицит воды. В этом состоянии мы полностью понимаем как свести к нулю все технологические риски, но с учетом непрекращающегося давления, в том числе, атак на городскую инфраструктуру, конечно же, возникают риски нетехнологического характера, и это вызывает глубокую озабоченность»,— сказал господин Лихачев.

Удар беспилотников по Энергодару — городу-спутнику Запорожской АЭС произошел в понедельник, 11 сентября, около 18.00. По словам топ-менеджера, город был атакован шестью беспилотниками, из них два были уничтожены на прилете. Под удар попал городской парк, дом культуры «Современник» и офис «Единой России». Атаку он связал «с проактивным голосованием жителей Энергодара на выборах».

«К сожалению, не прекращаются демонстративные действия киевских властей, направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции»,— прокомментировал он.

Число сотрудников на ЗАЭС сейчас сокращено из соображений безопасности. «Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника, а это значит давление на персонал станции»,— сказал Алексей Лихачев.

Татьяна Дятел, Владивосток