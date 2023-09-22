Байден анонсировал доставку танков Abrams Украине на следующей неделе

Президент США Джо Байден принял в Белом дома украинского коллегу Владимира Зеленского. Господин Байден заявил, что США расширят поставки Украине средств ПВО и направят ей том числе новые батареи системы Hawk.

«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину»,— сказал Джо Байден (цитата по ТАСС). В ответ на вопрос о продолжении помощи Киеву со стороны Вашингтона американский президент ответил, что «альтернативы нет».

На встрече союзников Украины, состоявшейся 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что наращивание сил ПВО для Украины важнее поставок дальнобойных ракет. 21 сентября Белый дом заявил, что господин Байден решил не включать ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Киеву.

Подробнее о поддержке Украины — в тексте «Ъ» «Танк тому и быть».

Лаура Кеффер