Посол РФ направит МИД Канады ноту из-за чествования украинского ветерана СС

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил о планах отправить ноту в МИД Канады и офис премьер-министра Канады из-за чествования в канадском парламенте украинского ветерана, который служил в войсках СС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады»,— сказал российский посол «РИА Новости».

На заседании канадского парламента 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского спикер палаты общин Канады Энтони Рота попросил всех поаплодировать присутствующему 98-летнему украинскому ветерану Ярославу Хунке, которого спикер палаты общин представил как «ветерана борьбы против русских».

Как рассказал спикер палаты общин, ветеран живет в одном районе с ним. Во время второй мировой войны он воевал на стороне СС «Галичина», боровшейся против Красной армии. Дивизия участвовала в военных преступлениях против евреев, поляков, белорусов и словаков.

После того, Центр по изучению Холокоста «Друзья Симона Визенталя» опубликовал информацию о ветеране, спикер палаты общин Канады принес извинения и заявил, что он не знал о его прошлом, а коллеги-депутаты и украинская делегация не знали о его плане признать ветерана. Энтони Рота также извинился перед еврейской общиной в Канаде.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».