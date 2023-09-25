Юрлицо «Самоката» оштрафовали за нарушения после отравления продукцией Greenbox

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» (юридическое лицо сервиса доставки «Самокат») по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили 25 сентября в объединенной пресс-службе городских судов, при проведении внеплановой выездной проверки в связи с выявлением в Петербурге случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших продукцию АО «Грин Бокс», ее доставщик допустил грубые нарушения санитарных норм: не соблюдал условия хранения и сроки годности, не создал условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками, не обеспечил специальное место для хранения дезинфицирующих средств и так далее.

Представитель ответчика заявил, что все нарушения уже устранены.

Суд, тем менее, назначил компании наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Напомним, что в начале сентября в петербургские больницы стали поступать горожане, которые отравились продуктами, полученными через сервис доставки «Самокат». Компания доставляла готовые наборы еды, которые производит Greenbox. Всего пострадало 274 человека. У 58 из отравившихся был диагностирован сальмонеллез. В этой связи суд приостановил деятельность Greenbox на два месяца.

Позднее стало известно, что Следственный комитет предъявил директору производства Greenbox обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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