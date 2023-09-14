Деятельность производителя еды Greenbox приостановлена судом на два месяца

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность производителя готовой еды АО «Грин Бокс» сроком на 60 суток. Об этом 14 сентября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания признана нарушителем по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). В протоколе надзорного ведомства сообщалось о грязной таре и помещениях, наличии на производстве насекомых и прочих нарушениях. Представители АО «Грин Бокс» не согласились со статусом нарушителей в полной мере, однако против решения суда не возражали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после массового отравления готовой продукцией Greenbox в Петербурге Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

По последним данным, число случаев отравления продукцией Greenbox, приобретенной посредством сервиса «Самокат» в Петербурге, выросло до 274. У пострадавших, среди которых трое детей, диагностирована острая кишечная инфекция (ОКИ). Кроме этого, по результатам лабораторных исследований, у 56 заболевших выявлена сальмонелла.

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