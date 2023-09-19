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Петербургский СК предъявил обвинение директору производства Greenbox

Cледственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербурге предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директору производства компании Greenbox, которая поставляет готовые наборы еды, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточняется, что директор — женщина 1985 года рождения. Ранее управление возбудило уголовное дело по статье о производстве, хранении, сбыте и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 cт. 238 УК РФ). Причиной для уголовного преследования компании стало массовое отравление петербуржцев едой, произведенной Greenbox.

Как сообщал «Ъ-СПб», начиная с 9 сентября в петербургские больницы стали поступать горожане, которые отравились продуктами, полученными через сервис доставки «Самокат». Компания доставляла готовые наборы еды, которые производит Greenbox. Всего пострадало 274 человека. У 58 из отравившихся был диагностирован сальмонеллез. В этой связи суд приостановил деятельность Greenbox на два месяца.

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