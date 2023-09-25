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Коммерсантъ FM
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Азербайджан задержал подозреваемых в минировании дороги в Карабахе 19 сентября

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что задержаны подозреваемые в установке в Нагорном Карабахе мин, при взрыве которых погибли шесть человек. В числе погибших — двое мирных жителей и четверо сотрудников МВД Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства. Этот подрыв стал формальным поводом для начала «антитеррористической операции».

Фото: Umit Bektas / Reuters

Фото: Umit Bektas / Reuters

Мины установили на 58-м километре дороги Ахмадбейли--Физули--Шуша и на недавно построенной туннельной дороге на территории села Тагаверд Ходжавендского района. Выявили подозреваемых в рамках «антитеррористических мероприятий», проведенных в Карабахе на прошлой неделе. Сколько человек задержано, неизвестно, но в службе госбезопасности уточнили, что они были разоружены.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. В своем сообщении министерство отмечало, что в результате минирования той дороги погибли военные и гражданские лица. Военные действия продлились сутки. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики согласились сложить оружие.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер

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