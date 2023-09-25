Молдавия предложила «Газпрому» мировое соглашение

Как стало известно «Ъ», власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». Предложение было направлено вместе с результатами аудита долга перед «Газпромом».

Предполагается, что взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Российская компания требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, из которых страна признает только $8,6 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».