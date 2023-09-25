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Коммерсантъ FM
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Голливудские сценаристы предварительно согласились на остановку забастовки

Лидеры бастующей Американской гильдии сценаристов (WGA) и представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительной договоренности о прекращении забастовки, продолжавшейся почти пять месяцев. Переговоры с бастующими актерами еще продолжаются, сообщает Associated Press.

«WGA достигла предварительного соглашения с AMPTP. Это стало возможным благодаря неизменной солидарности членов WGA и исключительной поддержке наших братьев и сестер по профсоюзу, которые вместе с нами выходили на пикеты более 146 дней подряд»,— говорится в электронном письме гильдии, отправленном членам WGA. С ним ознакомилось AP. Трехлетнее соглашение должно быть утверждено советом и членами гильдии до официального окончания забастовки.

AP отмечает, что в другом заявлении, распространенном членами гильдии в соцсетях, говорится, что сценаристы должны продолжать бойкотировать работу до официального объявления об окончании забастовки.

Тем временем забастовка Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) продолжается. В заявлении профсоюза актеров говорится, что гильдия продолжает призывать AMPTP «заключить справедливое соглашение, которого заслуживают и требуют наши члены».

Вчера, 24 сентября, Reuters сообщило, что представители бастующей WGA собираются встретиться с участниками AMPTP в воскресенье после очередного неудачного раунда переговоров об окончании забастовки. Голливудские сценаристы проводят забастовку с мая, в июле к ним присоединились актеры. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например сиквела «Дюны». В начале августа представители киностудий уже проводили встречу с забастовщиками, однако она оказалась безрезультатной.

Эрдни Кагалтынов

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