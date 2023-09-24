Reuters: переговоры бастующих голливудских сценаристов со студиями затягиваются

Сегодня, 24 сентября, представители бастующей Американской гильдии сценаристов (WGA) встретятся с участниками Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) после очередного неудачного раунда переговоров об окончании забастовки, сообщает Reuters.

Очередной неудачей завершились переговоры 23 сентября. Забастовка сценаристов продолжается уже 145-й день подряд. 21 сентября телеканал CNBC со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщал, что представители голливудских киностудий близки к заключению договора с профсоюзом сценаристов о завершении многомесячной забастовки.

Голливудские сценаристы проводят забастовку с мая, в июле к ним присоединились актеры. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например сиквела «Дюны». В начале августа представители киностудий уже проводили встречу с забастовщиками, однако она оказалась безрезультатной.

Как киностудии согласились улучшить условия труда режиссеров, чтобы избежать новых забастовок,— в публикации «Ъ».

Эрдни Кагалтынов