Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль уехали из России

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнер Филипп Дельпаль покинули Россию, сообщают агентства ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на адвокатов. В настоящее время господин Калви находится в США, а господин Дельпаль — во Франции. Ранее они были осуждены за растрату 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Дельпаль и Майкл Калви

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Филипп Дельпаль и Майкл Калви

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу»,— сказал адвокат Тимофей Гриднев в Мосгорсуде, где сегодня рассматривались жалобы защиты на приговор. Адвокат господина Калви подтвердил, что в настоящее время он находится в США, а господин Дельпаль улетел во Францию.

Тимофей Гриднев утверждал, что Майкл Калви «очень хочет приехать в Россию, чтобы участвовать в судебном заседании, и, если сможет получить визу, обязательно сделает это». В ходе заседания рассмотреть жалобу на приговор по делу о растрате средств банка «Восточный» не удалось. Судья принял решение о его переносе на 21 апреля для перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними господина Дельпаля.

6 августа 2021 года Мещанский суд Москвы вынес приговор семерым фигурантам дела Baring Vostok. Их признали виновными в растрате 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) банка «Восточный». Майклу Калви назначили пять с половиной лет лишения свободы, Филиппу Дельпалю — четыре с половиной года. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина осудили на пять лет, партнера компании Вагана Абгаряна — на четыре с половиной года, экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунов — на четыре года. Все наказание оказалось, как и запрашивало обвинение, условным.

Следствие утверждает, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль совместно с деловыми партнерами в 2015 году создали организованную группу для хищения средств банка «Восточный». Так, господин Калви вместе с соучастниками под видом пополнения оборотных средств компании организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему «Первого коллекторского бюро» двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. Никто из подсудимых свою вину не признавал.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Приговор дороже ночи».

Милена Костерева