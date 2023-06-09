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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 года условный срок инвестору Майклу Калви

Мосгорсуд на год смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви (до 4,5 года), французу Филиппу Дельпалю (до 3,5 года) и другим пяти фигурантам дела Baring Vostok о растрате средств банка «Восточный». Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Майкл Калви (в центре)

Майкл Калви (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Филипп Дельпаль

Филипп Дельпаль

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Майкл Калви (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Филипп Дельпаль

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Майкл Калви и Филипп Дельпаль уехали из России в марте текущего года. Прокурор отметил, что суд обошелся с фигурантами слишком мягко. Он напомнил, что фигуранты уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока «в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью».

Чем известен Майкл Калви

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Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok в августе 2021 года. Их обвинили в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро. По данным следствия, «Восточный» потерял около 2,5 млрд руб. из-за невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга банк получил 59,9% акций Internationl Financial Technology Group. Их оценили в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

Другие фигуранты дела: Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из фигурантов не признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Приговор дороже ночи».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

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&lt;b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»&lt;/b>&lt;br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

&lt;b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» &lt;/b>&lt;br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

&lt;b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» &lt;/b>&lt;br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok&lt;/b>&lt;br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка &lt;/b>&lt;br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» &lt;/b>&lt;br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok&lt;/b>&lt;br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» &lt;/b>&lt;br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

&lt;b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»&lt;/b>&lt;br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

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Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

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