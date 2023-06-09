Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 года условный срок инвестору Майклу Калви

Мосгорсуд на год смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви (до 4,5 года), французу Филиппу Дельпалю (до 3,5 года) и другим пяти фигурантам дела Baring Vostok о растрате средств банка «Восточный». Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда.

Майкл Калви и Филипп Дельпаль уехали из России в марте текущего года. Прокурор отметил, что суд обошелся с фигурантами слишком мягко. Он напомнил, что фигуранты уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока «в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью».

Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok в августе 2021 года. Их обвинили в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро. По данным следствия, «Восточный» потерял около 2,5 млрд руб. из-за невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга банк получил 59,9% акций Internationl Financial Technology Group. Их оценили в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

Другие фигуранты дела: Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из фигурантов не признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Приговор дороже ночи».

Анастасия Ларина