Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны около 22:20 мск над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, заявила пресс-служба министерства обороны России в Telegram. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Сегодня, 24 сентября, российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью и одного над Белгородской областью. Кроме того, утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал еще об одной атаке на регион, в результате которой было повреждено «административное здание в Центральном округе».

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам и атакам с помощью беспилотников со стороны Украины. 21 сентября в приграничном Чаусовском поселении Погарского района области был введен режим чрезвычайной ситуации. Это сделано в том числе в связи с танковыми обстрелами территории поселения. Как пояснили «Ъ» в облправительстве, режим вводится для того, чтобы выделять денежные средства для восстановления поврежденного гражданского имущества из бюджета муниципалитета.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов