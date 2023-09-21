В поселении в Брянской области введен режим ЧС из-за танковых обстрелов

В приграничном Чаусовском поселении Погарского района Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации после обстрелов со стороны Украины. Это сделано в том числе в связи с танковыми обстрелами территории поселения. Как пояснили «Ъ» в облправительстве, режим вводится для того, чтобы выделять денежные средства для восстановления поврежденного гражданского имущества из бюджета муниципалитета.

«Никаких дополнительных мер, ограничивающих в данном муниципальном образовании свободу жителей или проезд и выезд, не принималось»,— отметили в правительстве.

Прошедшим летом такая же мера была введена в селе Курковичи Стародубского района Брянской области.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам и атакам с помощью беспилотников со стороны Украины. Например, 19 сентября в поселке Суземка снаряды повредили три домовладения, нежилое здание и один автомобиль. В тот же день система противовоздушной обороны в Суземском районе сбила летательный аппарат самолетного типа.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж